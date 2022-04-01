弗洛琳达·梅萨对 Eugenio Derbez 和 “El Chavo del 8” 的广告做出了反应

罗伯托·戈麦斯·博拉尼奥斯（RobertoGómez Bolaños）的第一位女演员和遗ow弗洛琳达·梅萨（Florinda Meza）有机会澄清了有关已故制片人正在准备的生物系列的未来生产的所有谣言，以及由欧金尼奥（Eugenio）主演的视听产品引起的争议Derbez。

这位历史学家还在与媒体的一次会议上分享了这次会议的经历，娱乐记者贝伦尼斯·奥尔蒂斯（Berenice Ortiz）对欧金尼奥·德贝兹·德·切斯皮里托（Eugenio Derbez de Chespirito）的广告感到满意。

“是的，很不错，我很喜欢。做得很好”，首先评论了为 Chimoltrufia赋予生命的女演员。他后来强调，从来没有人反对欧金尼奥的商业作品：“他并不总是得到罗伯托所要求的质量，但在这次促销活动中，他表现非常出色，” 他补充说。

Eugenio Derbez 暗示他的项目将于 3 月 24 日发布（照片：Instagram/ @ederbez）

第一位女演员称赞了最近参加 CODA 的表演者的作品, 赢得金色小雕像的电影2022年奥斯卡颁奖典礼上的 “最佳电影” 类别：“毫不奇怪，Eugenio Derbez不会胡扯，” 他说。

最后，弗洛琳达·梅萨（Florinda Meza）感叹说，她被标记为罪魁祸首，因为切斯皮里托的节目不再在电视上播出，并且在与切斯皮里托有关的某些作品中，她想反对不同的想法。

“他们这么说我感到非常难过，这是不公平和残酷的，我与这些都无关。这让我很难过，但可以肯定的是，那个谣言是由一个不爱我的人发出的，” 他总结道。

在欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）对他的神秘项目表示怀疑之后，他将有最超越罗伯托·戈麦斯·博拉尼奥斯的角色查沃·德尔8 的特别参与，正是在3月23日，这位墨西哥历史学家分享说，这是一个付费电视平台的广告，该平台在墨西哥。

Derbez 的项目可能是切斯皮里托的传记系列（照片：Instagram/ @ederbez）

“听着，我一直在阅读您对我在 El Chavo del 8 上传的最后一个项目的所有评论 [...]，但事实是我再也受不了了，我想告诉你，我不想让你再等了，所以去看看吧”，在由Derbez主演的竞选开始时听到。

场景发生在一所房子的客厅里，墨西哥口译员似乎坐在电视前的扶手椅上。这位60岁的表演者掌握了控制权，正在观看 Chavo del 8 的一集，当时角色不时地打破了第三堵墙，不仅与他交谈，还离开了监视器。

“Eugenio，你还能像小时候那样看我吗？”，Popis 的朋友、Chilindrina 和 Kiko 问道。很快，Derbez 惊讶地重新坐在座位上，在电视上看到自己童年的角色在他面前：“Chavo？...当然，在我的一生中，你一直陪伴着我”，El Chavo的角色回答说。

照片：Instagram @ederbez //Televisa

之后，查维托转向电视，对该服务提供的频道数量感到惊讶，与西尔维亚·德贝兹（Silvia Derbez）的儿子坐在一起，他们就墨西哥艺术项目近年来取得的胜利进行了简短的交谈。最后，Eugenio 感谢他为其他喜剧演员开辟了道路，角色表示认可是相互的。

在同一网站上，有人指出，该广告的幕后花絮可以在该服务中找到，该服务是用一种名为 Deepfake 的人工智能技术录制的，该技术被放置在这次扮演的演员身上，这个男孩生活在最多的男孩身上墨西哥著名的街区。





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