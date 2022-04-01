国际足联宣布了世界杯比赛的时间表：塞内加尔和荷兰将参加首场比赛

FILE PHOTO: A general view shows the Al Bayt stadium, built for the upcoming 2022 FIFA World Cup soccer championship, during a stadium tour in Al Khor, north of Doha, Qatar December 17, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

抽签结束后数小时，国际足联宣布了所有比赛的日期和时间。尽管他们已经预先设立了几个星期，但时间有所变化，重大新闻是塞内加尔和荷兰将举行锦标赛的第一场比赛，这打破了东道主是先移球的传统。

非洲人和欧洲人之间的比赛将于当地时间13.00（阿根廷为07.00）在Al Thumama体育场举行。卡塔尔和厄瓜多尔将参加第三轮比赛，当地时间19点（来自阿根廷的13.00）在 Al Bayt体育场举行。该活动的@@ 几次会议的地点和时间表也发生了变化，这些会议将于11月21日开始，决赛将在12月18日举行。

自 2006年德国以来，本地队将参加第一场比赛。此前，卫冕冠军做到了。现在，这一传统被打破了，因此卡塔尔可以在中部时间的某个日期首次亮相，与古斯塔沃·阿尔法罗（Gustavo Alfaro）领导的球队相比，可以吸引更多的观众。

卡塔尔将面临退出小组赛的艰巨任务，这是迄今为止自1930年以来组织比赛的球队所取得的成就，但南非除外，南非在2010年在第一轮被淘汰。

La FIFA celebró este viernes el sorteo del Mundial (Reuters)

然后，11月21日星期一的这一天将发生如下：

当地时间13点：塞内加尔vs荷兰（A组）

当地时间16.00：英格兰对伊朗（B 组）

当地时间19点：卡塔尔vs厄瓜多尔（A组）

当地时间22点：美国对威尔士、苏格兰或乌克兰（B组）

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