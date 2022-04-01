经济战将破坏和伤亡蔓延到乌克兰以外

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

西方对入侵乌克兰的制裁开始打击来自大城市的俄罗斯人。他们购物的大多数商店，尤其是最小的商店，都关门了。他们的手机不像以前那样工作。他们无法访问全球社交媒体。超市的产品短缺。另一方面，欧洲正在动摇。天气很冷。如果你不用卢布支付，你就不会有俄罗斯的汽油。德国和奥地利已经实行了配给。各国政府担心不满不仅会针对普京，还会针对他们。争取经济手段的战争已经来临。

在莫斯科喝一杯中等大小的咖啡已经成为一种虚幻的奢侈品。在国家雇员拥挤的餐厅里，它的价格与午餐菜单一样高。以前在莫斯科或圣彼得堡任何一条中央街道上出现的Nespresso咖啡都消失了。商店里还有一些中欧可口可乐和巧克力。其余的，全部是全国性的还是不存在的。

商店的橱窗是黑暗的，或者是用纸板和木头覆盖。优衣库、H&M、索尼、Zara、Pull&Bear、丝芙兰、乔·马龙、星巴克、三星、麦当劳、宜家、Dolce＆Gabanna、苹果和古驰关闭了所有分支机构。500多家国际公司暂停了运营。新的铁幕落在了俄罗斯身上，最能感受到的是苏联解体后出生的年轻人。他们习惯于以欧洲的方式生活，与来自伦敦或雅典的同龄人一样拥有同样的东西。现在，他们正在寻找应用程序，以学习如何更好地保养自己的手机和计算机，而这些手机和计算机将无法长期更换为新机型。

在西方实施的制裁生效前几个小时，俄罗斯人大规模转向大型国际商品商店，例如宜家的这家商店。路透社/员工/File Photo

俄罗斯家庭的生活水平急剧下降。他们已经受到了为期两年的衰退和卢布崩溃推动的高通货膨胀的打击。伦敦经济与商业研究中心（CEBR）在本周的一项研究中警告说 ：“制裁、进口成本上涨以及原材料和食品价格上涨使普京的战争对生活水平造成了严重打击，因为普京的战争将很难对生活水平造成严重打击。克里姆林宫要补偿。” 它预计，在未来两年内，按实际价值计算，工资将下降四分之一。据估计，今年的国内生产总值将下降10％至20％。

尽管没人能确切知道真正的后果是什么。制裁正在影响整个生产链。俄罗斯技术行业严重依赖已停止销售的西方产品，这提高了附属产品的价格。“商店里剩下的东西要花两倍，我买不到。如果我的手机坏了，我不知道该怎么办：在俄罗斯，没有制造技术的公司，” 21岁的女孩卡蒂亚在接受《电讯报》采访时说。

其他俄罗斯人最担心的是可能缺乏药品。尽管辉瑞生物科技和葛兰素史克等实验室继续提供基本投入，但艾滋病毒患者的逆转录病毒药物和治疗癌症的药物已经缺乏。还有一种集体歇斯底里导致药房和超市短缺。有消息说卫生棉条和卫生巾很快就会用完，昨天，在出售卫生棉条和卫生巾的商店门前，女性排队的人数无穷无尽。卫生纸的销售限制为每人五卷。

弗拉基米尔·普京周四宣布，如果任何国家不用卢布支付账单，他将不会向任何国家出售天然气。人造卫星/Aleksey Nikolsky/克里姆林宫通过路透社

弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）政府的销售中心委员会已经在寻找希望继续与莫斯科进行贸易并可以取代已离开的中国和其他亚洲公司。作为华为和小米手机的制造商，剩下的那些已经大大增加了销量。

在欧洲，制裁也会产生影响。俄罗斯方面强加的。在今年冬季寒冷的情况下，非洲大陆北部依靠俄罗斯的天然气和石油为房屋供暖。英国能源供应商的网站周四倒闭，原因是客户在价格暴涨前一天急于提交燃气和电表读数。从4月开始，英国能源监管机构对最常用电价的限制将提高54％，这意味着约2200万客户的能源账单将增加数百英镑。

消费者咨询组织建议市民在周五加息生效之前提交其电力和天然气消耗的读数-是的，公司相信消费的客户所说的话，以避免对他们之前消耗的能源收取更高的费率。但是许多人在社交网络上抱怨，因为英国天然气公司，壳牌能源公司或西班牙的Iberdrola等公司的网站不允许他们进行操作。鲍里斯·约翰逊的政府感受到了民众的压力，议会中有讲话呼吁他辞职。

鉴于@@ 与俄罗斯的支付冲突中天然气供应可能中断，德国和奥地利启动了配给计划。莫斯科要求 “不友好” 国家从4月1日起以卢布支付天然气费用，但主要以欧元支付的欧盟拒绝了这一想法。周三，在弗拉基米尔·普京与德国总理奥拉夫·舒尔茨的电话交谈中，俄罗斯人似乎正在相对化这项措施。根据德国政府的一份官方声明，“付款将继续完全以欧元支付，并将照常转移到不受制裁影响的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom Bank）。”第二天，普京说了再见。他宣布，除非买家 “在俄罗斯银行开设卢布账户”，否则他将切断对西欧的天然气供应。他补充说：“没有人免费向我们出售任何东西，我们也不会做慈善事业，也就是说，现有合同将被暂停。”

美国总统拜登宣布，他将在未来六个月内每天从战略储备中释放100万桶石油。路透社/凯文拉马克

美国总统拜登对这一威胁的回应是从其战略储备中释放出自1975年建立以来最大份额的燃料。未来六个月将有1.8亿桶石油。“由于普京的行动，我们的价格正在上涨。没有足够的供应。最重要的是，如果我们想降低天然气价格，我们现在就需要有更多的石油供应。”全球柴油已经短缺，燃料价格预计将在未来几天内创下历史新高，这将拉动所有其他关税。这个问题将影响全球。许多经济学家警告说，这场战争可能导致我们陷入比 2008 年更严重的衰退。

无论如何，对于欧洲人来说，还有一扇后门半开。西方制裁的目的是使俄罗斯经济瘫痪，威胁货币卢布。但是，管理能源合同的俄罗斯天然气工业股份公司银行没有受到制裁，可以将西方货币兑换成卢布。欧洲对俄罗斯煤炭、石油和天然气的严重依赖的让步。欧洲进口的天然气中有40％以上来自俄罗斯。布鲁塞尔经济研究所勃鲁盖尔表示，由于价格上涨，欧洲向俄罗斯支付的能源费用在2022年上半年可能达到平均每天8.5 亿美元。

具有讽刺意味的是，到达欧洲的俄罗斯天然气管道穿过乌克兰领土。到目前为止，基辅政府因允许这样做而征税。而且，在波罗的海之下修建并直接从圣彼得堡通往柏林的新天然气管道属于俄罗斯入侵的经济争议，从未开放过。这是一头白象，仍然是这场战争的诅咒纪念碑。