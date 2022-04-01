“疯狂多元宇宙中的奇异博士”：关于墨西哥的预售

在三月的最后一周，漫威电影宇宙（UCM）的粉丝对新作品的到来感到非常兴奋：奥斯卡·伊萨克（Oscar Isacc）主演的《月亮骑士》和贾里德·莱托（Jared Leto）领导的莫比乌斯。但是，成千上万的英雄粉丝已经在期待《奇异博士》进入疯狂的多元宇宙。

因此，经过漫长的等待，Marvel Studios通过其官方网络分享说，从4月6日起，漫画迷将能够在票房和自己选择的电影院网站购买门票。

“5天后，门票预售疯狂就开始了！#DoctorStrange 在 5 月 5 日首映的《疯狂的多元宇宙》中，仅在影院上映。#MarvelStudios，” 漫威在西班牙语的 Facebook 页面上指出。

Doctor Strange lanzará su preventa el próximo 6 de abril Foto: Facebook/@Marvel

宣布之后，一些电影院加入了促销活动，例如墨西哥最知名的娱乐频道之一 Cinepolis 就是这种情况：“在疯狂的MULTIVERSO中，一切都会发生，直到时间被修改为止。明年 4 月 6 日再见，开启 #DoctorStrange 预售，做好准备！”，他说。

随着《漫威多元宇宙》出现在大银幕上，以及在《蜘蛛侠：没路回家》（Spid er-M an：N o Way Home）的事件之后，电影巨人下一部最雄心勃勃的电影无疑是《疯狂的多元宇宙》中的奇异博士（多元宇宙中的奇异博士）of Madness）这将来自著名导演山姆·雷米（Sam Raimi）的手。

这部电影由托比·马奎尔（Tobey Maguire）的《蜘蛛侠》传奇人物赋予生命的人执导，现在负责导演《奇异博士》的续集，因为漫威影城的作品有望成为一部标志性电影，因为剧情中出现的名字以及最能吸引人的客串可能看起来像海莉·阿特威尔饰演卡特船长，拉莎娜·林奇饰演漫威队长，神奇先生，Magneto，Deadpool，Black Bolt等的一些变体。

Benedict Cumberbatch regresa en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Marvel Studios)

演员本尼迪克特·康伯巴奇（奇异博士）领导的演员阵容由以下演员补充：伊丽莎白·奥尔森（万达·马克西莫夫），Chiwetel Ejiofor（Mordo），本尼迪克特·黄（黄），Xochitl Gom ez（Amer ica Chavez），迈克尔斯图尔巴格（韦斯特博士）和瑞秋·麦克亚当斯（克里斯汀·帕尔默）。

这部故事片可能汇集了《蜘蛛侠：没路回家》中发生的所有多元宇宙事件之后的故事，还可以参考迪士尼 Plus 系列 Loki 所呈现的内容，当时整个多元宇宙在西尔维（索菲亚·迪·马蒂诺）释放的那一刻释放出来杀死征服者 K ang，他是为了阻止与多元宇宙有关的一切而拉动时空变异机构的绳子的角色。

(20th Century FOX)

应该指出的是，最近证实他参与的演员之一是帕特里克·斯图尔特，他在第一部X 战警电影系列中为查尔斯·泽维尔献出了生命，并与休·杰克曼，伊恩·麦凯伦和哈莉·贝瑞分享了荣誉。

另一方面，这个81岁的故事最后一次赋予这位重要的漫威英雄以生命是在电影《洛根》（2017）中

“好吧，发生这种情况时我把手机关掉了，所以我什么也没听见。直到第二天早上，我醒来看着手机，发现我被答案轰炸，我的公关人员向我发送了详细并传递给我的反应，” 这个故事在接受Jake's Takes门户网站采访时说。

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