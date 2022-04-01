奇异博士2：如何以及何时购买门票-秘鲁预售

电影院的最新消息。继《狗的力量》获得成功之后, 演员本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）正在为重返银幕做准备《疯狂多元宇宙》中的奇异博士，这个漫威角色的第二部分，我们之前在《蜘蛛侠》和复仇者联盟。关注UCM年表的秘鲁观众将能够欣赏这部新作品。从现在开始，你可以在日历上分开你的一天，这样你就不会错过这部电影。在以下几行中，我们将分享您需要了解的所有详细信息。

¿DE QUÉ TRATA STRANGE 博士 1？

Stephen Strange博士在一场车祸造成严重伤害后，他的生活发生了根本性的变化。当传统医学失败时，他被迫在一个不可想象的地方寻求希望和治愈方法：尼泊尔一个名为Kamar-Taj的孤立社区。他很快发现，这不仅是一个恢复中心，而且是与一心要摧毁我们现实的黑暗和神秘力量作战的前线。不久之后，这位医生手持他最近获得的魔法力量，被迫在回到以前的财富和声望生活或放弃一切之间做出选择，以捍卫地球上最强大的魔术师的世界。

关于《奇异博士 2》

漫威影业的 “疯狂多元宇宙中的奇异博士” 与他值得信赖的朋友 Wong 和 Wanda Maximoff（也被称为猩红色女巫。这标志着一个时间表，将2016年发布的第一部分的故事结合在一起。”

Elenco：本尼迪克特·康伯巴奇、伊丽莎白·奥尔森、本尼迪克特·黄、雷切尔·麦克亚当斯、Chiwetel Ejiofor、Xochitl Gomez、Soo Cole、Tony McCarthy。

导演：山姆·雷米（《蜘蛛侠与魔鬼的觉醒》三部曲）。

《奇异博士 2》在秘鲁首映

根据我国维持的首映时间表，秘鲁的官方日期是5月5日星期四。尽管与其他漫威电影一样，将会有一个预览，其中一些幸运的人将是第一个看到新的Cumberbatch电影的人。

奇异博士：PREVENTA EN PERú

在确认《奇异博士 2》的发行日期后，秘鲁的电影网络在其社交网络上发布了一系列广告，以提醒粉丝们说他们即将开始预售门票。由于 COVID-19 疫情，此次销售将在互联网上在线进行。建议保持良好的连接，尤其是信用卡/借记卡的所有详细信息以进行操作。

奇异博士预售什么时候开始？它定于 2022年4月6日星期三举行。为了成为最早购买电影的人之一，重要的是要打开电影院的社交媒体通知，以便他们在他们的网站上已经可用时通知您。

¿DÓNDE VER STRANGE 博士？

这些是秘鲁的电影院，您可以在其中观看电影《疯狂的多元宇宙》中的《奇异博士2》的首映礼。对于此类活动，公司会为其用户推出促销活动，从组合到消费，纪念品和其他类型的产品。请记住，由于这是一个封闭的空间，因此请务必随身携带全剂针对 COVID-19 的疫苗接种卡。

-UVK

-Cineplanet

-Cinépolis

-Cinestar

-Cinemark

-Cinerama Pacifico

Dan a conocer la fecha para la venta de entradas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿奇异博士 LLEGA A 迪士尼 PLUS？

随着戏剧上映的宣布，许多人想知道它是否会进入迪士尼Plus流媒体平台。到目前为止，尚未确认它将成为目录的一部分，但据估计，它可以在世界卡上发布几周后添加。

在Disney Plus网站上，我们可以找到购买此流媒体服务的计划和价格。这是没有折扣的正常费用。

-每月费用：S/25.90

-年度成本：S/259.90

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