迪尔伯特·阿吉拉尔和他的音乐家在电视频道的郊区受到虐待

他又丢了证件了吗？节目 Magaly Tv: La firm e 宣布，当乐队的公共汽车停在外面时，迪尔伯特· 阿吉拉尔和他的音乐家受到了米拉格罗斯·莱瓦的虐待威拉克斯电视台。

根据视频和M agaly Medina 本人的故事，电视节目主持人登上了坎比亚集团的交通工具，傲慢地要求他们离开这个地方，这是因为他们在停车位。

同样，亚视节目的一位记者去采访了这位坎比亚歌手，问他米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）生气时开始在所有同事面前看不起他是否是真的。

“他有没有告诉你你是谁，你打了谁？”，他们咨询了坎比亚歌手。“ 是的，他把自己放在那种语气里。她上车以傲慢的语气（对着她的音乐家）大喊大叫，” 他说 。

根据迪尔伯特·阿吉拉尔（Dilbert Aguilar）的说法，Willax Televisión的主持人在与音乐家发生争执后去找他，并毫不犹豫地试图让他自卑，就像那天陪伴他的音乐家一样。

“他对我说：'嘿，那些适应不当的人'和其他形容词对我的孩子们。我什么都不知道，因为我在另一个环境中。我对此一无所知，我告诉自己，他们必须发生一些事情才能做出这样的反应。然后男孩们告诉我发生了什么事，” 他说。

另一次，这位坎比亚歌手证实，尽管他是电视频道的嘉宾，但米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）对他的举止不正确。“ 不，它确实得到了...你打了谁？事情就是这样 ，” 他补充说。

为了澄清事实，迪尔伯特提到，他的团队的公共汽车停在运河工人告诉她的地方，如果她要求他们以友好的方式离开现场，他们会立即这样做。

“监护人没有放在那个地方，她必须像任何自然人一样以更友善的方式去。向司机询问一个空间来容纳他的汽车，” 他补充说。

最后，这位歌手向米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）道歉，如果她曾经被音乐家冒犯，但她强调说，她上车要求他们搬出停车场的方式是不对的。

Magal y Tv摄像机的cumbiambero补充说：“是的，有些事情让我感到困扰，我向男孩们道歉，但这不是语气，也不是要求退休的方式 ，” Magaly Tv摄像机的cumbiambero补充说：“La signa。

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