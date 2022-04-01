尽管税收有所下降，但财政部连续第四次将 100％ 的财政刺激措施用于燃料

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

财政和公共信贷部（SHCP）将对汽油和柴油的100％财政刺激措施延长至4月8日，此外还有补充激励措施，尽管今年前两个月，生产和服务消费税（IEPS）的征税水平下降了60.5％。

财政部宣布，从4月2日星期六开始至4月8日星期五，纳税人将不必缴纳生产和服务消费税（IEPS），并且还将获得额外的激励措施，从每升1.16比索到3.18比索不等的燃料。

这样，低辛烷值汽油将免于IEPS支付每升5.49比索，溢价4.63比索和6.03比索的柴油。

一些金融专家指出，这种财政刺激措施实际上是政府为保持低燃料价格而提供的补贴，因为燃料的实际价格是由国际原油市场决定的。

财政部连续第四周采用100％的风格。（照片：代理商）

这是财政当局连续第四周对麦格纳，优质汽油和柴油汽油给予100％的财政刺激，以此作为吸收国际石油上涨影响并在某种程度上遏制我国的通货膨胀的机制，根据墨西哥银行的数据，通货膨胀率为7截至 2022 年 3 月上半月为 .29％。

财政部报告说，2022年我国为用于燃料的IEPS筹集了188.55亿比索，比去年同期减少了257.15亿比索。

在上周举行的银行大会之前，财政部长罗赫略·拉米雷斯·德拉奥保证，这一财政缺口由石油出口产生的盈余收入弥补，目前的石油价格约为每桶100美元。但是，墨西哥石油公司承认，在今年头几个月，我国每天生产约150万桶。

拉米雷斯·德拉奥（Ramírez de la O）保证，这些财政刺激措施可能会应用于2022年剩余时间，以防止汽油大幅增加并影响墨西哥家庭的购买力，这将导致通货膨胀上升和国内消费下降。

本周，墨西哥央行将利率上调至6.5点，以遏制通货膨胀压力。在这方面，Banxico副行长杰拉尔多·埃斯基韦尔（Gerardo Esquivel）认为，从他个人的角度来看，到2023年底，通货膨胀率将开始下降，到2024年第一季度将达到3％的目标。

墨西哥石油公司强调，汽油的进口已逐渐减少，本周墨西哥炼油厂目前每天生产约30万桶此类燃料。

墨西哥严重依赖美国生产的汽油，上周美国的库存下降了290万桶，至2.38亿桶。出于这个原因，拜登总统可以释放部分战略石油储备，每天将炼油能力提高近30万桶，以此作为遏制消费者价格上涨的措施，消费者也遭受了通货膨胀上升的影响。

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