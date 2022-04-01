利率决定后哥伦比亚比索走弱：安第斯外汇

（彭博社）哥伦比亚比索走软，掉期利率下降，此前央行对利率仅上涨一个百分点感到惊讶。智利的经济活动低于预期，这加强了货币当局本周采取的温和立场。

哥伦比亚央行与智利和巴西一道，对通货膨胀采取了更为谨慎的态度，担心大幅加息对经济的危害大于有利。该银行将关键利率上调了一个百分点，至5％。七名董事会成员中有五名支持此举，两名成员赞成进一步增长 1.5 个百分点。彭博社调查的24位分析师中没有一位预计会有这样的结果，平均估计该利率将为5.50％。

比索下跌0.4％，至每美元3,777美元，使其成为拉丁美洲表现最差的货币，即使在削减了开盘时观察到的部分亏损之后。周五，两年期IBR利率下降了45个基点，在本周累计下降了130个基点，原因是交易员在智利货币当局周三也选择了不那么激进的加息之后，为建立一个更温和的央行做准备。

在做出决定之前，掉期曲线的短部分预测，基准利率将在六个月内超过9％，这意味着央行将不得不进一步提高400个基点。在接下来的几个时段，交易者可能会继续降低溢价。

就智利比索而言，在央行的决定之后，智利比索在周四的表现低于同行之后，几乎没有变化。本周早些时候录得的兑美元汇率为771.89的年初至今新高，现在被认为是最值得关注的技术水平。

智利2月份的经济活动指数同比增长6.8％，低于预期的8％和上个月的9％增长。低于预期的数字支持了央行的观点，即政策调整需要更长的时间才能产生效果。该数据是周四公布的零售销售和工业生产数据的补充，这些数据远低于预期。

秘鲁的阳光跟随大多数拉丁美洲货币的积极情绪，兑美元升值0.5％。该货币在交易日开始时创下年初至今新高，兑美元汇率为3.65。下一个主要关键水平接近每美元3.59，最后一次出现在2021年4月。

（其中一些信息来自熟悉交易的外汇交易者，他们因为不允许公开发言而要求不透露身份。）

原注：

COP Bucks区域趋势，落在利率决策上：Inside Andes

Davison Santana是为彭博社撰稿的外汇策略师。他所做的观察是他自己的观察，并不打算作为投资建议。

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