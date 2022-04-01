克劳迪娅·辛鲍姆承认桑德拉·奎瓦斯的新道歉

墨西哥城政府首脑克劳迪娅辛鲍姆保证, 库奥特莫克市长桑德拉奎瓦斯的新道歉,与他几天前所做的情况相比，他遵守了协议。

“在这种情况下，程序得以恢复，因为这实际上不是她公开道歉的，因为这不是在受害者面前特别面前道歉，所以今天出现了这种情况，在我看来，最重要的事情，我一直说过，就我而言，就我而言，最重要的事情就是开启正义和受害者方面，当你这样做时，你不会错，” Sheinbaum Pardo 说。

但是，首都总统再次确认，拉库奥特莫克市长的案件不是政治问题，因为在宣布对她的投诉之后，桑德拉·奎瓦斯和民主革命党（PRD）的国家领导人耶苏斯· 赞布拉诺（Jesús Zambrano）指责因不止一次拒绝加入民族复兴运动（莫雷纳）行列而受到 “政治迫害” 的政府首脑。

政府首脑承认库埃瓦斯的表现（照片：屏幕截图）

“我几天前说过：事实证明，这不是一个政治问题。他说，这种恢复性司法计划是检察官办公室在其他案件中实施的，在这种情况下，市长和受害者都同意这一公开道歉以及法官制定的其他措施。”

尽管对她提出了指控，但克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）评论说，她将与桑德拉·奎瓦斯（Sandra Cuevas）进行机构合作，就像她与其他市长的负责人一样。

“与墨西哥城16位市长所做的机构工作，水柜就是一个例子，总的来说，安全行动和我们通常采取的许多其他协调行动，因此，我们当然要像与贝尼托·华雷斯（BenitoJuárez）和米格尔（Miguel）一样在机构上进行合作伊达尔戈，霍奇米尔科，特拉瓦克，科约阿坎，” 政府首脑补充说。

最后，他提到，他仍然不知道警察会继续为库奥特莫克市长办公室工作还是被分配到另一个地方。

奎瓦斯第二次出现在监狱是因为保安人员不接受他的道歉（照片：Twitter @AlcCuauhtemocMx）

桑德拉·奎瓦斯（Sandra Cuevas）于3月31日星期四在北监狱附近向三名安全人员第二次道歉，她同意参加为期三个月的心理帮助会议。

此外，除非你在听证会上向批准暂停滥用职权和盗窃罪诉讼的同一位监督法官举报，否则你将无法离开墨西哥城。

市长之所以被迫采取这项新法案，是因为遭到袭击的分子拒绝了 3 月 24 日提出的公开道歉，因为道歉没有按照商定的条款作出，并提出了撤销上诉，以便承认有罪符合适当的准则，否则将继续审判，诸如暂停 Cuauhtémoc 标界负责人的职务等预防措施.

奎瓦斯和珠三角领导人在宣布对辛鲍姆的投诉后指责他进行政治迫害（照片：Twitter/ @fanysantiagof）

这位官员告诉法官，根据双方之间的意愿，他们同意对损失进行经济赔偿，并承诺确保采取措施避免再次发生不当行为。

离开监狱后，奎瓦斯表示希望克服这一事件，并保证与克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）政府协调，她最有能力继续担任市长。

继续阅读：











