Esmad与教育学和地区学生之间的冲突

今天，即3月31日星期四下午，机动防暴中队与波哥大师范大学附近的学生发生冲突。

根据Semana的信息，师范大学的学生抗议要求改善该实体，例如餐厅的条件和雇用工人的预算。

根据初步信息，学生们在大学周围静坐，影响了该地区的流动性，因此Esmad进行了干预，那是冲突爆发的时候。

动员活动在国立教育大学附近的整个地区进行，后来开始与公共部队发生冲突，导致波哥大第 72 街的这一部分被关闭。同样，在第11场比赛的高峰期，也由于冲突而封路，公共部队负责处理这种情况。

经过数小时的战斗，该市这一地区的机动性已经恢复。

另一方面，在首都南部的玻利瓦尔城（Ciudad Bolivar）镇，在地区大学坎德拉里亚·拉努埃瓦（Candelaria La Nueva）总部附近，抗议者与警察和埃斯马德之间也发生了冲突。这导致比亚维森西奥大道关闭。

“在地区大学高峰期，在玻利瓦尔城镇的服务之外有一场示威活动。当局对系统车队和私家车进行改道。” TransMilenio 报告了由于干扰而导致该行业封路的情况。

波哥大高等法院维持了对艾斯马德警官内斯托·胡利奥·罗德里格斯17年零4个月的徒刑判决，罪名是在2005年5月1日劳动节示威游行中谋杀15岁的尼古拉斯·内拉。

辩方试图宣布诉讼无效，理由是普通司法系统缺乏管辖权，并据称侵犯了被告的正当程序和辩护权。

但是，José Urbano法官拒绝了辩方的请求，理由是宪法法院对Dylan Cruz案的裁决，该裁决将军事刑事司法程序移交给普通管辖权。

厄巴诺法官在裁决中指出，“在2021年的 SU-190 判决中，该公司下令将针对国家警察的刑事诉讼移交给普通司法管辖区。可以看出，情况是显而易见的，不仅有裁决，而且宪法法院的统一判决重申了这一标准。”

在答复辩方的第二项请求时，分庭指出，辩方在提出起诉书后大约有一年零十个月的时间才知道检方在预备听证会上为被告辩护的证据。

厄巴诺说：“如果辩方在此过程中选择不行使辩护权所产生的保障，例如部署调查行动，则该行动与其选择的策略相对应，但这并不意味着违反正当程序。”

值得记住的是，根据Medicina Legal的说法，由警察线性直接发射的弹丸击中了年轻的尼古拉斯的头部，造成了严重伤害，五天后将因颅脑外伤而死亡。

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