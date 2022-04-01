克里斯蒂安·库瓦：他的父亲相信秘鲁有可能在 2022 年卡塔尔世界杯上与法国和丹麦重赛

克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）的父亲路易斯·阿尔贝托·库瓦（Luis Alberto Cueva）受邀参加了 En Boca de Todos 计划，谈论他为儿子感到多么自豪，因为他一直是秘鲁国家队对阵巴拉圭的最后一场比赛中的杰出人物。如果在与澳大利亚或阿拉伯联合酋长国的复活赛中获胜，秘鲁将有资格参加 2022年卡塔尔世界杯。

图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）忍不住祝贺他在必要时纠正了儿子，因为只有这样他才能进行专业训练。“当我必须看起来不错的时候，我做到了。当我也必须调整螺母时，今天我们看到了结果。谢谢你，因为你的儿子给我们带来了很多快乐，他被证明是专业人士，只要他愿意，他就可以，” 他说。

之后，该节目的主持人问他这位足球运动员如何庆祝秘鲁可能获得的资格，唐·路易斯回答说： “放松一下，和家人在一起，还有很长的路要走。我们需要迈出非常重要的一步，我有很大的信心去参加世界杯。”

正是在那一刻，里卡多·朗东借此机会向他询问了选举的结果卡塔尔2022年世界抽奖，如果秘鲁赢得复活赛，秘鲁将有机会与法国、丹麦和突尼斯一起加入D组将于明年6月13日下午 1:00（秘鲁时间）在多哈举行。

“唐·路易斯，参加秘鲁比赛的小组怎么样？法国，再次是丹麦。他平静了吗？他被手腕缠住了吗？”，主持人问道。受欢迎的 “阿拉丁” 的父亲面容相当冷静，宁愿不预见事实；但是，他明确表示，他相信秘鲁将赢得报复。

“让我们继续等待秘鲁的结果，当然我们都确信有资格参加世界杯。我们已经和那两支球队一起比赛了，这将是一场不错的复赛。没错（我们必须去参加世界杯）。唉，唉，应该如此！” ，库埃瓦的父亲说。

2018年俄罗斯世界杯发生了什么？

秘鲁以 1 比 0 落入丹麦，1-0 输给法国，尽管他们以 2-0 击败澳大利亚，但他们仍然被淘汰出局。但是，秘鲁人记得最多的失败是在国家队首次亮相时对阵丹麦人，此前他没有参加世界杯 36 年， 克里斯蒂安·库埃瓦错过了一个重要的点球 。

2018年6月16日，以及上半场结束时，国家队的 “10” 承担了在比赛等于0-0时踢点球的重要任务。方向盘将球送过球门，直接送到看台上。波尔森在第 61 分钟的进球帮助丹麦战胜了秘鲁。

“我希望有这个机会，它会给我的，因为我相信我们可以参加世界杯。知道没有人是固定的。我想本着新机会的精神面对这个问题，” 库埃瓦承认有可能在世界杯上再次面对丹麦人。

Christian Cueva lleva 5 goles y 1 asistencia en 15 partidos con Perú en las actuales Eliminatorias. | Foto: AFP

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