当新的拉斯维加斯大奖赛揭晓时 Checo Pérez 的兴奋

一级方程式赛车从2023年开始在日历上安排了一位新的城市官员。这是美国内华达州的拉斯维加斯，这个城市以世界上最受欢迎的娱乐和博彩中心之一而闻名。

作为演讲活动的一部分，Checo Pérez 接受了其他车手的采访，向他们介绍了新闻并记录了他们的反应，其中一些人展示了他们对这次新大奖赛的兴奋，尤其是因为这是一条街道，将看到几个标志性的拉斯维加斯的景点，例如米高梅大酒店或埃菲尔铁塔的复制品。

墨西哥人是视频中的主角之一，因为除了在开始时出现之外，他还是在镜头前表现出最大惊喜甚至举起拳头以反映自己兴奋的人之一，因为他之前曾提到过他很想去那里跑步。

“没办法！我们要去那里吗？”，问这位 32 岁的孩子什么时候收到拉斯维加斯的明信片。消息得到证实后，他重复说：“没办法！”，然后对于一级方程式赛车来说是非常积极的。

通过这种方式，tapatio夸耀了他参加拉斯维加斯大奖赛的热情，这场比赛将是美国同年的第三场比赛，并将从定于11月的2023年赛季开始，即今年的最后阶段。

同样，丹尼尔·里卡多（Daniel Ricciardo）的反应在社交网络上风靡一时，他甚至提到他将退出比赛，以便能够享受这座美国城市拥有的所有景点。

2023年新一级方程式拉斯维加斯大奖赛的布局（照片：一级方程式赛车）





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