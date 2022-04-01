Caligaris 将在国家礼堂举行 4 场音乐会，开始庆祝成立 25 周年

来自阿根廷科尔多瓦（Córdova）的乐队将在美洲大陆的各个地方巡回演出，以庆祝他们职业生涯25周年，显然，他们必须开始穿越墨西哥领土的旅程，那里的观众对他们的歌曲，表演和喜悦最感兴趣是。

首先，他们于 2022年8月11日和12日在墨西哥城国家礼堂举办了两场音乐会，因此他们的门票于3月29日和30日开始发售，目的是测试一下，如果一切顺利的话，也许可以增加其他日期。

他们终于成功了。门票销售的成功如此之大，以至于他们在8月18日和19日宣布了另外两个日期，在改革巨像总共有4个约会，如果一切顺利的话，他们将在舞台上累计举办8场历史性音乐会，这是许多人梦dream以求的。

“这是一个挑战，我们希望人们能加入我们的行列，不辜负这种情况。在这里，它特别特别，野蛮，听起来很棒，音乐家感觉很舒服。我们希望这是一场聚会，人们会很兴奋。这将是对我们整个历史的回顾。这是一场面向全家人的表演，” 马丁·潘皮格里昂和胡安·塔勒布告诉媒体。

Caligaris将通过世界巡回演唱会庆祝25周年，该巡回演唱会将在墨西哥开始，并在国家礼堂举行4次约会

尽管如此，他们在新闻发布会上证实，他们仍然有几个梦想要实现，其中之一是在国家礼堂内。这些是场地的走廊，更衣室，隧道和其他区域，在那里你可以看到一些曾经是巨像历史上最伟大的艺术家的面孔。这就是他们希望有一天能在经典和历史经典中反映自己的地方。

但是关于墨西哥境内的音乐会，他们最大的愿望之一也许是在阿根廷足球历史的象征性场所阿兹台克体育场（E stadio Azteca）演出，在那里他们与迭戈·阿曼多·马拉多纳（Diego Armando Maradona）一起赢得了世界杯，似乎没有更大的愿望。

但是，还有就是宪法广场，或者也被称为首都佐卡洛，伟大的国际音乐名人在这里完全免费演奏，例如 Manu Chao，贾斯汀·比伯，保罗·麦卡特尼，甚至罗杰·沃特斯在 The Wal l 上令人印象深刻的表演。

“我们一路走来，我们一开始就来了，没人认识我们，那些地方已经填满了，然后是中等规模的地方，然后是更重要的地方。总是有梦想，例如在阿兹台克体育场（Estadio Azteca），我会喜欢梦想，但是在佐卡洛（Zócalo），对我来说，这将是我们所缺乏的。”

Caligaris 将以世界巡回演唱会庆祝 25 周年，该巡回演唱会将在墨西哥开始，在国家礼堂举行 4 个约会（照片：Gustavo Azem /Infobae）

门票现已上市，您可以在酒店的售票处或通过 Ticketmaster 网络在线购买，也可以通过电话或在位于该国不同地区的服务中心购买。

价格从国家礼堂最高部分的360比索开始。如果你现在尝试购买它们，你将没有机会选择更好的价格，因为所有东西都缺货了，尤其是在8月12日星期五。

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