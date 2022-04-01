马拉多纳在世界杯最后一次抽签中释放的风暴的幕后花絮

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

没人预料到。马拉多纳一直在开玩笑，他甚至对他在墨西哥86的前对手加里·莱恩克（Gary Lineker）的笑话笑了笑，他说自己 “双手很熟练”，在那场世界杯四分之一决赛对阵英格兰的比赛中用拳头暗示了神话般的进球。但是，当这位前英国前锋向他询问由冰岛、克罗地亚和尼日利亚组成的俄罗斯世界杯抽奖中很幸运的团体时，迭戈画了一个意想不到的口头赌博，让主持人和他的搭档变得愚蠢。

“阿根廷必须通过这一回合，因为该小组可以进入，而且必须改进。他打得不像现在这样糟糕。”黑色西装，黄色蝴蝶结，Fluff引爆了装有协议内容的盛大炸弹，在紧身胸衣外没有任何手势。足球界接着谈论球决定了什么...还有马拉多纳对桑帕利的严厉批评。还有他说这句话的背景。

在上一个过程中，十人已经引起了人们的注意。首先，因为他在早班时拒绝了与弗拉基米尔·普京总统的秘密会议，Infobae 的音频证实了这一点最近有一个月的访问权限。“不，普京的事情非常好，一切都很好。我想见见他，我想和他谈谈。我已经进行了两三次彩排：'你好普京。你在干什么，普京？你正在重新投入。重新普京 del oro... '。但是我得9点半起床，那时我还没起床，你明白了吗？”，你能听见他说出来。

“这伤害了我的灵魂，因为每个人都会在那里...那只野兽会问谁？对我来说。他不会要（Carles）Puyol，别跟我搞砸。但这还为时过早的任命。活动结束后他应该在下午做一杯鸡尾酒。我感谢普京，但明天我不去。决定了，” 他补充说。

但是，在后期轮班中，会议确实举行了，马拉多纳担任了包括巴西人罗纳尔多·纳扎里奥在内的其他明星的大使。“所有的男孩都来看你，他们想要一张照片。罗纳尔多太害羞了，以至于他告诉我 '迭戈，请告诉普京'，” 他试图软化他。

但是，在迭戈发动的 albiceleste 风暴之后，所有来回的人都陷入了背景，以至于桑帕奥利从摊位上看到自己是如何被国家队顶级偶像砸死在舞台上的，但不久之后在电视摄像机前没有给他起名字就回应了他。

“我希望我们能打得更好，尽管困难重重，我们在季后赛中表现出了一些特质。我拥有世界上最好的，也是历史上最好的。” 他回来了，把莱昂内尔·梅西置于马拉多纳之上。然后，与球队参赛者的关系起伏不定，球队的明星们也没有对他们的管理留下深刻的记忆，而他们的管理层在16轮被法国淘汰后就结束了。

实际上，那一刻是 DT 和 Diego 之间关系中的毒力高峰之一。但是有几个。几乎自从这位前智利顾问踏上 Ezeiza 以来，这位明星的口头烟火一直在发出声音。

当谈到用那句话从头开始动摇国家队时，马拉多纳有预谋吗？在那些陪同他踏上旅程的人中，他们说不。“他从来没有和他交流过，如果他打算说这样的批评，他脑子里就有这种批评。这是马拉多尼亚的决定，也是他的决定之一。” 与Pelusa合作的团队的一位消息人士强调说。

迭戈与桑帕的 encono 是什么时候出生的？同样的声音透露：“他认为自己是 vendehumo，当他竞选带领博卡时他很生气，他为他做了十字架，他说他在阿根廷足球比赛中什么也没做，每个人都叫他领导国家队作为救世主，这让他感到困扰。”

这样的事情发生过吗，卡西尔达人对 Xeneize 的调情？2016 年 1 月 19 日，桑帕利中断了与智利国家队的关系。三月份，当丹尼尔·安杰利西领导的领导层正在寻找鲁道夫·阿鲁巴雷纳的替代者时，他成为领导里贝拉队的主要候选人。

当时的博卡财务主管马蒂亚斯·阿胡马达（Matías Ahumada）利用智利圣地亚哥之行向他提出了要约。根据当时的编年史，他拒绝了这个提议，因为他对里弗表示同情，而且当时他不想在阿根廷工作。

“我从小就一直是 River 的粉丝。指挥那里会给我额外的压力。我不能当博卡的教练，” 他后来在接受广播节目 N o Somos Nadie 的采访时宣布。除了那句话之外，安杰利西还是在AFA晋升他为PatónBauza的继任者的人之一，当时2018年进入俄罗斯的通行处于危险之中。

还有更多因素使马拉多纳的语言负担沉重。“桑帕利背叛了我，因为当阿根廷在克罗地亚的网球比赛中赢得戴维斯杯冠军时，他告诉我，他想借此机会在塞维利亚（他领导的俱乐部）向我致敬，但他从未这样做。他还有其他想法已经很明显了，” 他指责他。在2018年3月预选赛的摇摆步伐和1-6战胜西班牙之后，攻击加剧了。“令我感到困扰的是，我们花了很多时间才得到尊重，阿根廷很害怕。今天，除了梅西之外，他们已经失去了对这件衬衫的尊重，” 迭戈重复说。

“告诉我，当人们向桑帕利大喊进球时，你把球扔向他然后用手还给他，” 他鞭打了他。在1-1对阵冰岛之后，已经开始了世界杯。“Sampaoli 无法回国，太可惜了。阿根廷的问题在于指导他们的问题，这个问题使他们在球场上必须做的事情浮现在脑海中。因为如果教练的概念不清楚，球员就无法创造奇迹。”

他讽刺地给他起了一个他在电视露面时给他起的绰号：“国际象棋选手”。这是一场风暴的延续，在2018年俄罗斯世界杯抽签中出现了意想不到的篇章，这是迭戈·马拉多纳可以目睹（并以自己的方式参加比赛）的最后一幕。

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