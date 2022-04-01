巴尔多梅罗·佩拉萨谈到了他与国家竞技队的续约

在巴拉圭对阵奥林匹亚的第一阶段@@ 淘汰Conmebol Libertadores意味着沉重打击之后，国民竞技翻开了新的一页，专注于剩下的东西；在Dimayor Betplay联赛中，它正在进行一场出色的战役，目标是实现期待已久的第17名明星。

在他的最后一次全国演讲中，他以 D orlan Pabón 和 Andrés'El Rifle'Andrade 的比分在 Athanasio Girardot 以 2-1 击败了独立圣达菲。目前，“Verdolaga” 队以27分在冠军赛中排名第二，其中两位是 Millonarios 的领先者，他昨天以ElCampín的微小差异击败了Junior，从而恢复了锦标赛的冠军。

在下一个国庆日，他将在通哈独立报的阿图罗·博亚卡爱国者队面前进行艰难的考试。击败第十一名 “兰塞罗” 将使他更接近获得联赛最后一轮本垒打的资格。

同时，分会主管已经在准备第二学期的工资单。此外，他们希望定义亚历杭德罗·雷斯特雷波的替代者，可能是雷纳尔多·鲁达（Reinaldo Rueda），他将在2022年卡塔尔被淘汰后接近脱离哥伦比亚国家队。

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最近几个月最受欢迎的案例之一是方向盘 Baldomero Perlaza，他未能与续订指令达成协议。应该记住，这位球员刚刚从去年哥伦比亚杯决赛第一回合对阵拉科鲁尼亚·佩雷拉的比赛中遭受的重伤中恢复过来。

前库塔·拉科鲁尼亚（Cúcuta Deportivo）已经恢复了 “杯之王” 的练习，甚至在对阵独立圣达菲的比赛中担任替补席位。同样，Vallecaucano最近宣布，他的意图是留在Nacional并恢复自己的最佳状态。

同样，他很乐观，愿意为埃尔南·达里奥·埃雷拉的团队做出贡献，尽管他知道自己的位置有竞争力。

一切都表明，这位球员将与国家竞技队保持联系，在那里他表现出了自己的最佳水平，这使他被雷纳尔多·鲁埃达召唤到哥伦比亚国家队。巴尔多梅罗·佩拉萨最后一次在派萨队露面是在2021年11月7日，这是对阵布卡拉曼加竞技的无目标平局。

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