阿塔拉·萨米恩托将在阿兹台克电视台被终身禁赛

阿塔拉·萨米恩托（Atala Sarmiento）在电视台工作了二十多年后突然离开了阿兹台克电视台，这一事实使他的追随者感到困惑。众所周知，司机无法与公司达成协议，也没有续订使她成为 Ventaneando 主持人董事会成员的合同。

正是她的离职发生在有传言称她在 Televisa 上露面，据称她正在寻找工作机会，甚至正在就入职进行谈判。这个版本传到了帕蒂·查波伊（Pati Chapoy）的耳边，后者面对她，很快就向传播学家道别。

自从她的媒体发布以来，以及她涉足 Intrusos de Televis a节目后已经过去了三年，该节目最终停播了，在那里她与胡安·何塞·奥里格尔，玛莎·菲格罗亚和奥罗拉·瓦尔（均为前V entaneando）分享了荣誉，并以客人身份在不同的地方进行了一些入侵诸如 Hoy，Atala之类的节目居住在西班牙，已从媒体上撤回。

阿塔拉·萨米恩托排除了她将成为 “La Voz” 的主持人（IG：atasarmiento）

她远离相机，住在伴侣旁边，但她与追随者保持联系，在最近的问答动态中，她承认自己是否会再次在阿兹台克工作，并在那里表明电视台 “永远” 否决了她。

“阿兹台克电视台对我来说非常特别，我在论坛上度过了24年的时间，它给了我很多东西，我了解到，我长大了... 这么多之后我怎么会不喜欢它？”，他开始说。

他继续透露：“不幸的是，我认为我不可能回来，因为该公司对我施加了看似永恒的否决权，这让他的追随者感到惊讶。”

来自马德里的阿塔拉·萨米恩托（Atala Sarmiento）祝贺 Ventaneando 度过了 25 年（屏幕截图：阿兹台克电视台）

阿塔拉（Atala）没有深入研究这个话题，但是她表明自己没有与以前的同事或墨西哥电视台的导演进行过交流，而她已经通过涉足欧洲国家的室内设计改变了自己的观念。

但是，在2021年，传播学家拉斐尔·萨米恩托（Rafael Sarmiento）的姐姐作为嘉宾出现在文塔南多（Ventaneando）成立25周年的特别广播中，还有更多前阿兹台克节目的主持人。



