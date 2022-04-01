安吉拉、埃米利亚诺或莱昂纳多：哪个儿子会让佩佩·阿吉拉尔成为祖父

阿吉拉尔王朝被认为是墨西哥地区音乐界最强的王朝之一，因为它由佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）和他的儿子们领导，他们追随了艺术界祖先的脚步，并发挥了自己的才华。

但是现在，随着佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）即将成为祖父，这个著名家族的命运将不得不在他们的队伍中打开另一个空白。

这一消息是通过 Despierta America计划宣布的，他在该计划中详细阐述了这样一个事实，即不是安吉拉·阿吉拉尔，也不是莱昂纳多，而是三个人的哥哥埃米利亚诺。

他们在广播中说：“我们已经确认，他的长子埃米利亚诺·阿吉拉尔（Emiliano Aguilar）是他与卡门·特雷维诺（Carmen Treviño）初婚的结果，他将与女友几年来首次成为父亲。”

（格罗斯比集团）

因此，尽管到目前为止，佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）和埃米利亚诺（Emiliano）都没有提供有关此事的更多详细信息，但从 Despierta America 的官方帐户中，埃米利亚诺对等待他的下一阶段表示热烈祝贺。

“@pepeaguilar_oficial 的长子埃米利亚诺将第一次成为父亲。恭喜！”，他们写道。

照片：@YoSoiTuLSR

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