亚马逊今天早上发生了 3.7 度的地震

根据秘鲁地球物理研究所（IGP）的报告，今天上午3点58分在亚马逊发生地震。

地震的震中位于亚马孙省Utcubamba省B agua Grande西南22公里处的海中，深度为10公里。

目前，地方当局尚未报告这种现象造成的物质损失或人员伤亡。

秘鲁地震：如何准备应急背包？

地震或地震不会发出警告，这就是为什么我们需要保持警惕并做好面对它们的准备。任何自然灾害都可能来临，无论是地震还是地震，h uaicos，海啸还是其他灾害；这里有一些建议。

紧急背包是美国国家民防研究所（Indei）推荐的关键生存物品，也是备用箱。两者都包含了每个家庭在紧急情况的头几天都必须面对的基本规定。

什么是应急背包？

这是一种包含基本必需品的元素，当发生地震而我们无法呆在家中或水电等基本服务暂停时，我们可以使用这些必需品。

请记住，您可以准备一个供亲戚使用，因此您将不得不乘以下面我们将要提到的元素。

在 COVID-19 发生时，应急背包应该携带什么？

在疏散期间，必须携带紧急背包，该背包必须配备基本卫生用品、急救箱、庇护所、不易腐烂的食物和金钱；通讯用品；婴幼儿、妇女、老年人和其他基本需求的特定物品。

这款背包的总重量必须约为8公斤，并有内部，侧面和前面的口袋，视供应情况而定。

卡亚俄国防、民防和公民安全部经理何塞·索萨建议：

他说：“现在，应急背包必须装有新的生物安全产品，例如口罩、肥皂、70°酒精或凝胶、正确识别的漂白剂容器和瓶装水。”

这还应包括治疗冠状病毒或任何慢性疾病所需的药物，以防任何家庭成员患有这种疾病。

什么是储备箱？

内含物品应在紧急情况的第2天至第4天使用，因此应将其存放在阴凉干燥的地方。物品的数量将取决于每个家庭。这些是Indeci推荐的：

事实：应急背包和储备箱的组合构成了 “生存组合”。

储备箱应该有什么？

物品的数量取决于每个家庭，但是该机构建议使用一些必要的卫生用品，不易腐烂的食物，衣服和衣服以及各种物品，这些物品可以根据每个地理区域的需求进行调整，并且必须根据保管期限进行更新。

地震与地震之间的区别

根据秘鲁地球物理研究所（PGI）执行主席埃尔南多·塔维拉（Hernando Tavera）的说法，秘鲁人习惯于在发生地震并对房屋或人员造成损害时称其为地震。另一方面，如果没有损坏，那只是震颤或地震。但是，他指出，这是一个文化和习俗问题。

“一般而言，地震、地震或地震是指由于地震波的通过而使地面或底土突然振动。从技术上讲，它们是一样的，它们是同义词，” 塔维拉为安迪娜说。

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