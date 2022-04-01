Alberto Fujimori案：秘鲁政府在听证会上确认将搜查美洲法院的判决

美洲人权法院 (美洲人权法院) 就案件受害者代表提出的临时措施请求举行公开听证会巴里奥斯·阿尔托斯和拉坎图塔。这是由于宪法法院下令释放前总统阿尔贝托·藤森。

本届会议在第147届常会的框架内举行。现场关注观众：

法院听取了Barrios Altos和La Cantuta罪行受害者的律师以及国家代表的陈述，然后再决定是否准许在恢复对Alberto Fujimori的赦免之前所要求的临时措施。

在听证会上，代表巴里奥斯·阿尔托斯（Barrios Altos）和拉坎图塔（La Cantuta）受害者的格洛丽亚·卡诺（Gloria Cano）回忆说，在法院于2018年发布的措施之后，最高法院裁定赦免不正常，因此废除了赦免。

但是，他补充说，宪法法院（TC）发布了一项三比三的裁决，决定将藤森从监狱释放出来。他说，尽管批准了 “欺诈性赦免”，但仍如此。

然后，受害者的律师卡洛斯·里维拉（Carlos Rivera）指出，过渡委员会的裁决使这个问题处于 “严重” 状态，因为这个最高宪法机构恢复赦免完全是责任，因此对于严重侵犯人权的行为是不可接受的。

他说：“宪法法院没有尊重该程序的保障，正如莱德斯玛地方法官的投票所表明的那样，它的合法性值得怀疑。”

然后，超国家检察官卡洛斯·雷诺（Carlos Reaño）发言，他向美洲法院解释说，秘鲁政府承认权力分工和自治机构，例如过渡委员会，这是解释《秘鲁宪法》的最高机构。

但是，Reaño还明确指出，秘鲁国在签署《美洲公约》时承诺遵守美洲法院等超国家法院的裁决。

同样，副检察官Carlos Llaja报告说，最高法院通知他们，赦免案已经提出，只有藤森支付的民事赔偿金约为5 100万新元。

在听证会结束时，美洲人权法院重申，它在2022年3月30日发布了一项决议，要求秘鲁国在就受害者所要求的临时措施作出裁决之前，不要执行宪法法院下令释放藤森的裁决。

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在通报电话的文件中，要求受害者、秘鲁政府和美洲人权委员会的代表出席。 在本届会议上可以达成什么协议？

根据前检察官塞萨尔·阿扎巴赫（CésarAzabache）的说法，今天将决定是否执行宪法法院的裁决，宪法法院恢复了对前总统的赦免，并下令他离开巴巴迪略监狱。据回顾，美洲人权法院曾要求该国政府在排定的另一次听证会之前不要让释放生效。4月6日举行。

他在RPP Noticias@@ 中说：“（星期五）是关于临时措施请求的首次听证会，我们将讨论宪法法院发生的情况，TC的裁决如何与美洲法院2018年5月的决议保持一致，以及应该采取哪些措施来维护受害者的权利。”

会议定于 4月1日星期五下午2点（秘鲁时间）举行。这两起案件的受害者，即秘鲁政府和美洲人权委员会的代表已被传唤。

美洲法院何时发布判决？

正如Azabache所说，在4月1日星期五晚上或4月2日星期六举行会议之后，法院将公布关于国家为保障受害者伸张正义权而必须采取的临时措施的裁决。

此外，“4月6日是已经安排的听证会，讨论巴里奥斯·阿尔托斯和拉坎图塔最初判决的遵守情况。”

美洲人权委员会关于赦免的立场

此前，美洲人权委员会已经表示不同意过渡委员会的裁决。3月18日，他在Twitter帐户上的一份声明中表示，这阻碍了他遵守自己裁决的义务。

“美洲人权委员会对宪法法院下令释放阿尔贝托·藤森的裁决深表关切。他在一条推文中说，这影响了受害者的伸张正义权，并阻碍了美洲法院在坎图塔和巴里奥斯·阿尔托斯案中的国际义务的遵守。

巴里奥斯·阿尔托斯和拉坎图塔案

藤森因在 Barrios Altos 和 La Cantuta 犯下的罪行而被判处 25 年徒刑，作为合格杀人罪的调解肇事者，严重受伤。

巴里奥斯·阿尔托斯大屠杀发生在 1991 年 11 月 3 日，当时来自科利纳团体的六名蒙面武装人员闯入了发生波拉达的 Jirón Huanta 840 街上的一所房屋。他们以为房子里的人与恐怖分子有联系，所以他们被命令掉在地上然后不分青红皂白地开枪射击他们。15人死亡，其中包括一个名叫哈维尔·里奥斯·罗哈斯的8岁男孩，另有4人受重伤。

几个月后，即1992年7月18日，拉坎图塔案发生在恩里克·古兹曼·拉瓦莱国立教育大学（La Cantuta）。九名学生和一名教师被带离住所，然后失踪。一年后，在秘密坟墓中发现了其中两人的遗体。直接作者身份也归因于 Grupo Colina。

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