法官拒绝向 “野马” 的妻子提供明确的保护

第一区刑事法官驳回了新莱昂州前州长海梅·罗德里格斯·卡尔德隆的妻子阿达琳娜·达瓦洛斯· 马丁内斯提出的宪法权利保护申请，目前是阿波达卡监狱的囚犯。

通过这一法律行动，达瓦洛斯打算停止可能向他发出的任何逮捕、拘留或出庭令。早在3月23日，北方州的前第一夫人就获得了无限期的保护。

诉讼可以追溯到3月20日，当时州检察长办公室对被指控挪用资源的海梅· 罗德里格斯（Jaime Rodríguez）的财产进行了多次搜查。

在建筑物中缴获了200万比索的现金，两个保险箱，一支30x30步枪和一把357万能左轮手枪。

这位前州总统于 3月15日被捕，罪名是挪用资源为其2018年总统竞选活动收集签名。

在野马被捕前一周，阿达琳娜·达瓦洛斯（Adalina Davalos）与女儿们一起发布了一些照片，在这些照片中，她出现在美国佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界度假。

这位女士向他传达了一条信息：“它们是我快乐的主要原因，也是这个世界上本来可以找到的最大的宝藏。”到目前为止，达瓦洛斯还没有说出她丈夫被捕的情况。

Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco (Foto: Cuartoscuro)

在宣布 FGE 开始搜查野马家之后，现任新莱昂州州长塞缪尔·加西亚保证这只是 “从最古老的文件夹开始的冰山一角”。

这位州总统在各种媒体面前表示，El Bronc o正在经历的过程不是 “爆炸” 或表演，因为他说他的政府将对罗德里格斯·卡尔德隆及其政府采取进一步的法律行动。

塞缪尔·加西亚说：“我会注意自己的话，以免影响自治权和正当程序，但我确实有权告诉你，这是野马政府的冰山一角。”

海梅·罗德里格斯·卡尔德隆于2022年3月15日在特兰将军市被专门处理选举罪的检察官办公室特工逮捕。

Foto: Cuartoscuro

据前地区州长之一的律师加布里埃尔·加西亚·佩雷斯说，专门处理选举罪的检察官办公室与民事部队和国家调查局（AEI）的人员协调，逮捕了野马，因为法官认为有足够的证据认为他可以逃离该国.

加西亚·佩雷斯否认了法官的指控，辩称海梅·赫利多罗 “N” 一生都住在新莱昂州。有鉴于此，律师驳回了现任州长塞缪尔·加西亚的指控，后者说 El Bronco 试图逃到塔毛利帕斯州。

“他在一个半小时内越过了新莱昂州的所有地区，从加西亚到特兰。这家伙打算达到180, 200（每小时千米）。据目击者称，在特兰，他进入了另一个牧场，在那个牧场里，他换了货车，命令所有人换车，为塔毛利帕斯州剥皮，” 塞缪尔·加西亚在接受记者卡洛斯·洛雷特·德·莫拉采访时说。

随后，当加布里埃尔·加西亚（Gabriel García）离开前州长的访问时，他保证其委托人的人权受到侵犯，因为根据他的陈述，El Bronc o尚未收到定于4月11日在联邦法官面前举行的听证会的通知。

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