42辆载有来自被围困的马里乌波尔的3,000名居民的公共汽车抵达扎波罗热市

据法新社记者当场报道，周五晚上，几辆载有乌克兰城市马里乌波尔居民的公共汽车被俄罗斯军队围困和轰炸，抵达由基辅军队控制的乌克兰城市扎波罗热。

根据沃洛德米尔· 泽伦斯基总统的说法，共有大约 3,000 人获救。

居民和官员都表示，这些公共汽车载有马里乌波尔的居民，他们设法到达了被俄罗斯军队占领的别尔江斯克市，人道主义车队在那里接待了他们。

乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克（Irina Vereshchuk）在Telegram上的一段视频中证实了这一信息：“截至今天，在我们拍摄这段视频时，公共汽车已经在路上，将42辆公共汽车的马里乌波尔的居民带到一个安全的地方，” 他说。

“我们知道他们要等多久才能得救。他补充说，我们每天都会一次又一次地尝试，直到他们有机会离开这座城市，最重要的是生活在和平中。”

Vereshchuk周四表示，在俄罗斯宣布休战后，乌克兰政府已开始派出45辆公共汽车从港口城市撤离平民。

红十字会的一个小组也定于本周五抵达该市，但该组织的国际委员会（红十字委员会报告说，这群人不得不转身，因为 “不可能” 进行撤离。

该组织在一份声明中表示，由于条件，该小组由 3辆车和9名审评委工作人员组成，其任务是护送载有撤离人员的公共汽车通过人道主义走廊。

据估计，约有16万公民在马里乌波尔生活了一个多月没有基本服务，马里乌波尔是亚速海的一个港口，由于其位于克里米亚半岛和Dombas之间的战略位置，该港口已成为俄罗斯驻乌克兰军队的主要目标。

红十字国际委员会表示，为了成功撤离希望自愿离开马里乌波尔的公民，“各方必须遵守协议，提供必要的条件和安全保障”，并强调其作为冲突中立调解人的传统角色。

在马里乌波尔（Mariupol），人权组织谴责为可能犯下战争罪的一些袭击事件已经发生了，水和食物已经短缺了数周，而且没有电力或暖气供应。

3月初，在红十字国际委员会的调解下撤离港口城市的尝试也失败了，因为该地区的敌对行动升级，出城的路线被认为是不安全的。

（来自法新社、EFE 的信息）

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