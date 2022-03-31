谁是墨西哥著名诗人、墨西哥国立自治大学电台创始人多洛雷斯·卡斯特罗

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

墨西哥诗人、散文家和叙述者多洛雷斯·卡斯特罗·瓦雷拉于 3月30日星期三在墨西哥城安吉利斯医院去世，享年98岁。根据她女儿多洛雷斯·佩纳洛萨（Dolores Peñaloza）的当地媒体声明，作者的死亡是由于胆道并发症造成的。

这位墨西哥诗人上周一被送进医院；当天早上，她去了科学与人文学院（CCH）校园诺卡尔潘附近与学生们进行演讲。

作者为文学留下了广泛的遗产，同时还是墨西哥国立自治广播大学（UNAM）的老师和创始人。她的职业生涯和才华为她赢得了多个奖项，包括语言学和文学领域的国家科学与艺术（2014年）和何塞·埃米利奥·帕切科奖章（2016年），以及拉蒙·洛佩斯·维拉德伊比利亚美洲诗歌奖（2013年）。

他最重要的作品包括《地球在发声》（1959 年）、《索尔斯》（1977 年）、《亲密的客人》（2004 年）、《寂静中的声音》（2000 年）、《变形的心》（1949 年）、《伤害空气的东西》（2011 年）和诗歌书这是什么生活过的东西？（1980）为她赢得了马萨特兰国家诗歌奖。

多洛雷斯·卡斯特罗（Dolores Castro）是墨西哥 50 世代的重要文化参考（照片：Cuartoscuro）

多洛雷斯·卡斯特罗是一位诗人、叙述者、散文家和文学评论家，1923年4月12日出生于阿瓜斯卡连特斯州，后来他的家人搬到了萨卡特卡斯。定居墨西哥城后，他在墨西哥国立自治大学（UNAM）学习法律，后来攻读现代文学硕士学位在同一机构的哲学和文学学院。

多年后，多洛雷斯·卡斯特罗（Dolores Ca stro）在西班牙马德里康普顿斯大学学习文体学和艺术史，并在大学和高等教育机构协会（AUNIES）学习语言学和文学。他还在拉丁美洲教育传播研究所（ILCE）接受了学术广播培训。

她出色的学术生涯使这位诗人与包括罗萨里奥·卡斯特拉诺斯在内的著名艺术家和知识分子一起锻造自己，海梅·萨宾斯、路易斯·维洛罗、塞尔吉奥·加林多、埃米利奥·卡巴利多、路易莎·何塞菲娜·埃尔南德斯还有格里塞尔达·阿尔瓦雷斯。

同样，这位学者也是奥乔墨西哥诗人小组的成员，在那里她与亚历杭德罗·阿维莱斯、罗伯托·卡布拉尔·德尔霍约、哈维尔·佩纳洛萨、Honorato Magaloni Duarte、Efrén Hernández、Octavio Novaro 和罗萨里奥·卡斯特拉诺斯。

多洛雷斯·卡斯特罗还在卡洛斯·塞普蒂恩·加西亚新闻学院任教（照片：Cuartoscuro）

教学一直是多洛雷斯·卡斯特罗（Dolores Castro）生活中的重要支柱，因为直到她去世前几天，她一直与新一代分享自己的知识和才华。这位墨西哥诗人和叙述者在韦拉克鲁斯州和墨西哥州以及莫雷洛斯的库埃纳瓦卡市教授美术课程。

同样，她曾在伊比利亚美洲大学，卡洛斯·塞普蒂恩·加西亚新闻学院和墨西哥作家总会（Sogem）作家学院等机构任教。此外，她还是墨西哥国立自治大学（UNAM）当时名为Acatlan国立专业研究学院的创始人。

多洛雷斯·卡斯特罗还曾在《美国诗歌》和《巴科斯·德·帕佩尔》杂志担任编辑；除了是墨西哥国立自治大学电台的工作之一外，她还是广播节目的制作人，并在第11号运河主持了墨西哥诗人。

不同的机构对这位墨西哥诗人的敏感死亡表示哀叹（照片：Twitter/ @cultura_mx）

多洛雷斯·卡斯特罗（Dolores Castro）逝世的消息对墨西哥的知识界产生了巨大影响，因此有几家机构大声疾呼，向家人表示慰问，但也承认墨西哥诗人的发展轨迹和遗产。

“我们深感悲痛地哀悼诗人多洛雷斯·卡斯特罗（Dolores Castro）的逝世，他的作品在墨西哥的信中留下了重要的遗产。值得记忆的是，@cultura_mx 和 INBAL 将于 5 月 7 日在 @PalacioOficial 的主厅向他致敬。我们拥抱他的家人，” 美国国立美术与文学学院通过其 Twitter 帐户传达。

通过这种方式，墨西哥驳斥了该国最讨人喜欢的知识分子之一，他的遗产将在他的作品和他所组建的学生的生活中以及以他的名字命名的两个文学奖中世代相传：Tlaxcalteca颁发的多洛雷斯·卡斯特罗州诗歌奖文化研究所和阿瓜斯卡连特斯市政府颁发的由妇女撰写的多洛雷斯·卡斯特罗叙事与诗歌奖。

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