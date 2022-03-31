Waldemar Cerrón 对佩德罗·卡斯蒂略的侄子说：“他们是受到调查的人，必须做对”

国会议员兼秘鲁自由党发言人瓦尔德玛·塞隆（Waldemar Cerrón）认为，最接近的角色总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的环境，例如他的侄子或政府宫的前秘书应该与大法官合作的@@ 布鲁诺·帕切科也质疑公众司法程序的延误检察官办公室。

“我认为每个公民都应该有资格。无论如何，我们谴责这些先生们没有适当遵循这一程序的事实；但是，我们还必须提及检察官办公室有什么证据，问题来了：媒体也有这种证据，怎么会突然被公布，阻碍了司法部门？”，他说。

“在国家一级，司法制度有政治偏见 (.)总统的侄子是接受调查并且必须符合资格的人，他们必须对司法做出回应，这是个人问题。他补充说，每个处理正义问题的人都被要求做对。”

同样，这位议员感谢议员们对席位的支持，以便空缺动议得以实现并敦促不同的政治团体 “让部长们工作”, 并根据对其表现的评估采取诸如新闻检查和质询之类的措施.

“不想让规则说你然后失败了，这似乎总是一种绝望的方式。如果我不让你统治，如果我不让你工作，那么我们就无济于事，因为这种不确定性会使任何人处于不安全状态。他说，只要我们说出错误是什么，我们就必须保持批评和自我批评。”

“他过去的一部分（某些部长）正在受到攻击，但例如，我们没有看到他正在进行的谴责，他在这个问题上也没有支持自己。他补充说，如果无法在球场上看到球员，他在哪里移动，他在哪里发展，而我阻止他参加比赛并将他放在替补席上，那么我们就不会去任何地方。”

在这个问题上，秘鲁自由党的发言人同意佩德罗·卡斯蒂略总统的看法，后者在呼吁国会搁置以解决该国的紧迫问题, 但他认为, 未能让他离职的议员团体 “将遵循自己的议程”.

“这是他们的议程，因为卫生部长已经受到了第一次谴责，一周后他们又开始对他进行质询。空缺已经发生，我希望它能为我们树立榜样，这样我们就不会继续（...）我请其他法官把这个问题放下来，然后开始谈论国家议程，” 他说。

DINA BOLUARTE 要求侄子露脸

共和国副总统迪娜·博卢阿特在 “库纳” 节目中监督孩子的照顾时告诉 RPP 新闻更多” 在 Ventanilla 区的 Pachacutec 教育机构里，他想知道共和国总统的亲属害怕什么，佩德罗·卡斯蒂略。

“总统的环境是 '不好'，我希望他们做对了，因为他们说过：'他什么都不怕的人欠' 他们害怕什么？面对自己，这是面对问题的最佳方式，无论谁跌倒，露出你的脸，不管是布鲁诺·帕切科，不管他们是谁的侄子，研究都是根据法律框架进行的，” 发展和社会包容部长说。

这是指吉安·马可·卡斯蒂略和弗雷·巴斯克斯·卡斯蒂略，他们目前没有被初步拘留，因为他们参与了检察官办公室在 Puente Tarata III 案中的反腐败问题。





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