病毒式传播：年轻人在 TikTok 上进行辩论，他在没有从椅子上站起来就工作了，老板开除了他

社交网络上的病毒视频可能引发关于劳工问题的辩论。这就是一个来自美国的年轻人的故事，他决定坐在工作场所抗议虐待行为。安全摄像机捕捉到了这一刻，这导致他的老板在没有支持他的动机的情况下开除了他。该活动在 TikTok 上风靡一时。

在 user @lolcarloz 发布的图片中，你可以看到这个男孩在没有离开椅子的情况下收拾了几个箱子。正如他所解释的那样，他这样做是因为他所做的工作没有得到更多的报酬。

“我的老板抓到我这样做然后开除了我。（我坐了下来）是因为我意识到每小时花10.65美元的押金努力工作是不值得的，” 这位年轻人在TikTok视频的描述中写道。

该视频在社交网络上的观看次数超过130万，点赞次数超过82,000次，其中包括凯文·麦克劳德（Kevin MacLeod）的歌曲《猴子旋转猴子》。User @lolcarloz 澄清说录音是从2021年开始 的，目前 “同样的作品我至少能多收五美元” 。

剪辑传播后，用户之间发生了争论。尽管有些人支持他的想法，但另一些人质疑他的决定。

一位网友说：“最低工资=最低努力。”“我发誓他们喜欢看到我们在工作时受苦，因为...如果你还能完成任务，坐在椅子上有什么问题？”一位女士问。一名男子问：“你正在打包要在某个时间发送的东西，当你坐下时，你的行进速度会尽可能慢。”

另一位网@@ 友写道：“有时候，努力工作和做好工作（即使是亲爱的 ***）正在为下一份最好的工作做好准备。”

TIKTOK 是什么

如果我们在Google搜索栏中输入 “TikTok”，则不可见的主要结果之一将是维基百科的定义。该网站指出，这个在中国被称为抖音的平台是一种社交网络服务，用于共享中国公司ByteDance拥有的视频。

尽管该社交网络在2019年开始越来越受欢迎，但在2022年由COVID-19（）大流行引起的隔离期间，其受欢迎程度在全球激增，因为成年人和儿童不仅被吸引观看和分享他们喜欢的内容，而且还被吸引来创建它。

TIKTOK 如何运作？

该应用程序是免费下载的，可让您从同一平台上传视频和录制。它适用于 iOS 和安卓系统。要创建个人资料，你必须先使用 Line、Talk、Twitter、Gmail、Instagram 或 Facebook 用户登录。Charli D'Amelio、Dixie D'Amelio 和 Addison Rae 是最著名的 tiktokers，拥有大量追随者。

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