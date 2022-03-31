视频：由于安蒂奥基亚的降雨，一名男子被半埋，紧急情况突然增加

星期三晚上，在卡尔达斯（安蒂奥基亚）市，发生了倒塌，房屋受到影响，尽管幸运的是，房屋无人居住。但是，一名男子在经过该地方时双腿被困后受伤。

根据他们在蓝光电台获得的信息，该事件恰好发生在La Quiebra村的El Reservadero地区。消防员来到那个地方，他们提供了支持将他带走，然后将他转移到医院，在那里他从伤病中恢复过来。

同时，在星期三下午，在贝洛市（安蒂奥基亚）的帕切利（Pachely）附近，在该地区的一个沟壑因大雨而溢出之后，发生了几次洪水，这种情况在视频中被捕获并发布在Twitter帐户Denunciations Antioquia上。

唐·马蒂亚斯（Don Matías）市也发生了类似的情况，突然增加导致该地区发生大洪水。

这些紧急情况是在周二麦德林西北部的圣克里斯托瓦尔地区发生的紧急情况之外发生的，据El Colombiano报纸报道，该地区的Barrio Nuevo地区有30个家庭受到影响。

《安蒂奥基亚》报纸援引的麦德林灾害风险管理管理局（Dagrd）的数据显示，周二发生了27起紧急情况，其中有12次大规模移动，8棵树倒下，3次洪水和2辆汽车被推翻。

圣安东尼奥·德尔普拉多和罗夫莱多地区受周二下午导致降雨的紧急情况的影响最大。





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