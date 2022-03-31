托尼·苏卡尔：从足球运动员到获得 2022 年格莱美奖提名的音乐制作人

2022年格莱美颁奖典礼将于4月3日（星期日）举行，人们的期望很高，尤其是因为我们的同胞之一打击乐手正在竞争托尼·苏卡尔（Tony Succar），他已经在前往拉斯维加斯参加这个伟大的音乐节的路上。

毫无疑问，这对艺术家来说是美好的时光，因为在女儿最近到来之后，今年4月3日，他将经历职业生涯中最激动人心的时刻之一。如你所知，他的专辑 “Live in Peru” 参加了最佳热带拉丁专辑类别的竞争。

学习后，这位作曲家不禁向秘鲁公众和所有参加音乐会的音乐家展示了自己的情感和献身的情感话语。

“我太高兴了，并祝贺这个类别和所有类别的所有被提名者。我很兴奋，这是我的第一个格莱美提名，“他很高兴地说。

就托尼·苏卡尔（Tony Succar）而言，粉丝们已经在计算盛大晚会的时间。但是，对于那些想知道我们的同胞是谁或对他知之甚少的人，在这里我们向您介绍有关他的音乐生涯和成就的更多详细信息。

托尼·苏卡

安东尼奥·吉列尔莫·苏卡尔·泰拉科于1986年5月18日出生于利马，成为打击乐手、作曲家、编曲家和唱片制作人。在35岁的时候，他一直涉足音乐领域，直到2019年获得两次拉丁格莱美奖。

当他两岁时，他和家人一起移民到美国迈阿密。3岁那年，他开始在秘鲁Cajon演奏，这要归功于他来自一个音乐家家庭。当他 13 岁时，他开始在父母的乐队里打鼓。

这位具有美国国籍和日本血统的秘鲁音乐家陪同父母参加了不同的表演，例如婚礼和私人活动。这使他越来越爱上音乐。

2020年，她与丹妮拉·达考特、埃齐奥·奥利瓦、克里斯蒂安·亚彭、巴托拉等人合作发布了佩德罗·苏亚雷斯·韦尔蒂斯的《当你回想起来》的版本，旨在促进秘鲁的旅游业。

2021年1月，他被宣布为Yo Soy的陪审团，8月，他继续在拉提纳担任La Voz Senior的教练。

Foto: Instagram

你的学习

托尼·苏卡尔（Tony Succar）十几岁时就考虑过成为一名职业足球运动员。在赢得学校的州冠军之前，他参加了几支球队。尽管他寻求奖学金来致力于体育运动，但他没有得到回应。

之后，他去找父亲寻求建议，然后告诉他尝试进入FIU音乐学校。他的音乐教育始于鼓、钢琴，然后是打击乐器。

2008 年，她获得了佛罗里达国际大学的爵士表演学士学位，并继续攻读硕士学位，直到 2010 年。

卡雷拉音乐剧

自从他还是本科生以来，Tony Succar 就已经有了活跃的音乐事业。在大学期间，他担任了家庭乐队的导演一职，并将其更名为Mixtura。

2010 年，她发行了在毕业演奏会上录制的第一张专辑。与Mixtura在迈阿密Wertheim表演艺术中心举行的现场音乐会。

托尼的道路将他带入了萨尔萨舞、爵士乐/流行音乐和非洲裔拉丁音乐的世界。此外，他还能够与铁托·尼维斯，马克·安东尼，拉印度，奥比·贝穆德斯等几位艺术家合作。

2015年，他创建了合作项目 “团结：拉丁向迈克尔·杰克逊致敬”。它由环球音乐经典赞助在迈阿密的奥林匹亚剧院上映。Unity 邀请了 100 多位音乐家向流行音乐之王致敬。

2019年，他凭借专辑 “Más de mi” 赢得了两次拉丁格莱美奖和年度最佳制作人奖和最佳莎莎专辑，成为赢得这两个类别的最年轻的获胜者。

2022 年格莱美颁奖典礼之前的情绪

两届拉丁格莱美奖得主在接受 Infobae的独家采访时指出，如果出现以下情况，他没有准备演讲赢得奖杯而且他也没有准备好演讲将是一个好运的仪式。相反，他将与父母和兄弟一起度过，他与父母和兄弟一起前往美国参加仪式。

“可以这么说我没有仪式，但我总是努力让自己保持积极的心态。我试着让自己意识到自己在那里（在格莱美颁奖典礼上）并且赢了。让我处于积极的氛围中，这已经在发生。但是，有时候它不起作用，但有时候确实像2019年我在拉丁格莱美颁奖典礼上获得双冠时那样。积极的头脑！”，他说。

他还为成为秘鲁唯一的候选人而感到自豪：“我很荣幸能代表我的国家，我很幸运能成为秘鲁人。身为秘鲁人是最棒的，我们拥有一切，我很自豪能代表我的国家。我永远不会停下来，我总是会创作代表我的秘鲁的好音乐，” 他说。

“秘鲁的所有支持都是巨大的。我要告诉所有粉丝，秘鲁出席了格莱美颁奖典礼。我们去秘鲁吧！，我们将继续创作艺术品，而且我们正在成长。让我们继续前进秘鲁！”，他补充说。

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