2022 年格莱美颁奖典礼上的托尼·苏卡尔：他将在 “最佳拉丁热带专辑” 类别中面对谁？

秘鲁人托尼·苏卡尔（Tony Succar）凭借其专辑 “Live in Peru” 获得 2022 年格莱美奖提名后，正在经历一个美好的时刻2020年在我国录制。打击乐手将与拉丁音乐的杰出代表人物一起争夺 “最佳拉丁热带专辑” 类别的奖项。

你还记得，2021年3月23日，Succar通过 Instagram 分享了一系列片段，他激动地确认了自己的提名，这让他感到惊讶。“ 我简直不敢相信，非常感谢 大家，” 他在那个场合为欢乐而跳起来时说。

应该注意的是，Succar 的专辑将与 鲁本·布莱德斯的 “Salswing” 和 Roberto Delgado & Orquesta 等伟大的音乐作品竞争，在第 22 届拉丁格莱美颁奖典礼上获得 “年度专辑” 之后，这张专辑将成为最受欢迎的专辑。

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

同样， 波多黎各El gran combo de Puerto Rico的 “隔离区” 也被提名赢得珍贵的金色留声机，这是世界级艺术家最想要的奖项之一。

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

艾美·努维奥拉（Aymée Nuviola）的 “没有莎莎，就没有天堂” 是该类别中提名的另一张专辑，还有 吉尔伯托·圣罗莎的 “Collegas” ，因此托尼·苏卡尔不会有任何单曲。

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

应该指出的是，这不是秘鲁音乐家第一次获得认可，因为他在2019年被提名为拉丁格莱美奖，在那里他拿了两个小雕像。这是艺术家首次参加主晚会。

其他获得格莱美奖提名的秘鲁艺术家

重要的是要强调的是，他并不是唯一获得这一重要格莱美奖提名的秘鲁人。在过去的几年中，有三位代表达到了这种情况，其中它被认为是音乐界最重要的奖项，例如苏珊娜·巴卡（Susana Baca），秘鲁黑人文化协会和非洲裔秘鲁人JazzOrchesta乐队。不幸的是，他们都没有赢得期待已久的奖项，但秘鲁人可以改变历史。

关于可能赢得格莱美奖的专辑 “LIVE IN PERU”

托尼·苏卡尔因其专辑 “Live in Peru” 而获得提名 ， 该专辑于 2020 年 2 月在国家剧院现场录制 ，其中包括不同版本的 “Billie Jean”、“A puro dolor”、“Uptown Funk” 等。该作品必须经过几次更改才能被美国国家唱片艺术与科学学院的成员接受。

“这张专辑有 19 首歌曲，因为我播放了很多来自 'Unity'（2015 年发行的专辑）的歌曲。这是我带来那个曲目的机会，显然我重新录制了现场直播以使其与众不同。现在他之所以能够获得资格，是因为他有西班牙语的歌曲，我平衡了它，以便他可以进入，” 他说。

Foto: Difusión

继续阅读：