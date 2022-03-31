“今天你对未来没有价值”：伊万·梅希亚在 2022 年卡塔尔被淘汰后猛烈抨击詹姆斯·罗德里格斯

哥伦比亚中场球员詹姆斯·罗德里格斯周二在卡塔尔2022年预选赛的最后一天打进了国家队对阵委内瑞拉的唯一进球，他在被排除在 2022年卡塔尔世界杯之外后在自己的Twitter帐户上发表了讲话。

在那里，他做了一个有趣的反思，他对无法参加第三届世界杯以及无法参加如此重要的赛事并拒绝向世界上最好的人展示自己的才华的队友表示悲伤：

记者伊万· 梅希亚（IvánMejía）回答了这一消息，他是哥伦比亚国家队最酸性的批评者之一。在这个社交网络中，他建议对詹姆斯·罗德里格斯的比赛进行一些改进，以便 “三色” 团队的未来，但是，他指出，Al Rayyan 方向盘的贡献将微乎其微：

几天前，在确认哥伦比亚队被淘汰出卡塔尔世界杯后，伊万·梅希亚（IvánMejía）指出反对哥伦比亚足球联合会的经理：

在这个问题上，他同意詹姆斯·罗德里格斯的观点，他在颤音中说，我们应该在体育和行政事务上更好地工作：

这并不是2022年卡塔尔世界杯被淘汰后，2014年巴西世界杯得分手受到的唯一批评。弗雷迪·林孔再次说詹姆斯不是应该被召入哥伦比亚国家队的球员。卡洛斯·安东尼奥·贝莱斯的评论也是如此，他说罗德里格斯和其他一些球员的周期已经到来结束。

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