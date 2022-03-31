这就是美洲法院的决议，该决议阻止释放前总统阿尔贝托·藤森

秘鲁前总统阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）的律师评论说，他将于昨天从监狱获释Cesar Naka zaki，但是美洲人权法院 (美洲法院H.R.)反对这项措施，直到国际组织能够就昨天公布的决议中提到的临时措施 “保障Barrios Altos和La Cantuta案受害者诉诸司法的权利” 的请求作出决定。

为此，美洲法院召开了一次公开听证会，以了解赦免前独裁者藤森的预防措施，在宪法法院有争议的裁决之后，藤森恢复了总统宽限期，其决议于上周一公布。，3 月 28 日。

法院的决议指出，将于4月1日星期五下午2时（秘鲁时间）举行一次会议，已传唤受害者、秘鲁政府和美洲人权委员会的代表出席。

美洲法院的官方决议就是这样说的：

考虑到：

1.在法院对Barrios Altos和La Cantuta案作出的判决中，法院命令国家履行其义务，调查严重侵权行为，起诉和惩罚责任人。

2。这两起案件的受害者代表都提出了采取临时措施的请求，他们目前正处于监督判决执行的阶段。提出这项请求是为了 “保障受害者能够诉诸司法”。

3.《美洲人权公约》第63条第2款相关规定，“在极端严重和紧急的情况下，以及为避免对人造成不可挽回的伤害而有必要时，法院可就其审理的事项采取其认为适当的任何临时措施”。此外，《法庭规则》第27.3条规定，“在本法院审理的诉讼案件中，被害人或被指控的被害人或其代理人可以直接向本法院提出采取临时措施的请求，但请求必须与案件的主题有关”。

4.在国际人权法中，临时措施不仅具有预防性质，因为它们维护了法律状况，而且基本上是保护性的，因为它们保护人权，同时力求避免对人造成不可弥补的伤害。只要满足极端严重性和紧急性以及防止对人造成无法弥补的伤害的基本要求，它们就适用。

让我们回顾，2009年，阿尔贝托·藤森被判处25年监禁，因为他作为调解人参与了有条件的杀人罪和重伤罪，损害了Barrios Altos和La Cantuta案的受害者，这些罪行被归类为 "罪行"。依法危害人类刑事国际 "。美洲人权法院在其2009年和2012年关于监测判决遵守情况的决议中对此给予了积极评价。多年后，即 2017年12月24日，当时的秘鲁共和国总统发布了一项决议，以 “出于人道主义原因” 给予阿尔贝托·藤森藤森的 “赦免”，支持藤森藤森。

法院还认为，应分析 “关于遵守秘鲁国内法规定的法律要求的严重问题”。此外，如有必要，本法院可随后作出裁决，裁定内部所作所为是否符合判决书中的命令，或是否构成履行对移交的两个案件进行调查、起诉和必要时进行惩罚的义务的障碍。以不符合所述标准为由，不适当地阻止执行刑事判决所确定的制裁”。

美洲法院的要求是什么

最后，美洲人权法院提到，为了保障Barrios Altos和La Cantuta案受害者诉诸司法的权利，秘鲁国没有执行秘鲁宪法法院关于给予藤森藤森自由的命令。直到该国际法院能够在第147届常会上就临时措施的请求作出裁决为止.

“必须召集受害者、秘鲁国和美洲人权委员会的代表参加关于代表提出的临时措施请求的公开听证会，听证会实际上定于哥斯达黎加时间2022年4月1日下午1时至2时30分，在147该文件写道：“本法院开庭”。

最后，它详细说明了 “让法院秘书处将本决议通知国家、受害者代表和美洲人权委员会”，他总结道。

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