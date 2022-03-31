他们推迟到五月，听取对安德烈斯·埃斯科巴尔的指控

本周四，在针对安德烈斯·埃斯科巴尔（AndrésEscobar）的听证会上， 总检察长 办公室被指控在2021年全国罢工期间在卡利开枪射击平民，他被指控犯有严重威胁，投掷危险物品和篡夺公共职能的罪名。但是， 法院 既没有批准也没有驳回请愿书，因此，听证会被暂停并推迟到5月16日。

监管机构表示，作为国家公园的一部分，埃斯科巴与另外四人和12名警察一起于5月28日在Ciudad Jardín附近用枪支袭击抗议者，犯下了非法行动。它得到了在抗议活动中遭到袭击的抗议者的手机上录制的视频的支持。

在司法程序开始时，安德烈斯·埃斯科巴尔告诉卡利担保法官，他值得信赖的律师病了，头痛使他无法参加诉讼。一份被驳回的请愿书，法官告诉他，如果辩护人生病了，他可以被指派一名公设辩护人在听证会上为他提供咨询。

就埃斯科巴而言，他指出，他使用的武器是空白的，文件井然有序。他还表示，这些枪击是为了阻止那些 “破坏者”，据他说，他们将在考卡山谷的那个地区烧毁中央情报局。

受害者的律师埃尔默·蒙塔尼亚（Elmer Montaña）将要求将涉案人员送进监狱，并要求对埃斯科巴作出保证。

5月16日，总检察长办公室将恢复听证会，要求对埃斯科巴和其他涉案人员采取保证措施。

202@@ 2年2月16日，由于辩方的要求，安德烈斯·埃斯科巴（AndrésEscobar）的起诉听证会被推迟，但是，做出这一决定的原因尚不清楚。

根据提起刑事诉讼的律师Elmer Montaña提供的信息，对指控的起诉也被推迟到1月24日，因为不知道这一决定的理由或理由。

“我们所知道的是，辩方再次要求推迟听证会，我们不知道原因，检察官稍后会披露案件，我们警告说，如果检方不要求保险措施，受害者的律师将向担保控制部门提出请求法官，” 蒙塔尼亚说。

2021年5月28日，在国家公园期间卡利市发生抗议活动期间，一段视频迅速在社交网络上传播开来，显示一名平民在国家警察的陪同下向抗议者开枪。这一举动引起了各种各样的评论，其中许多人谴责了商人的行为，而其他人则为他的事业辩护。

“视频清楚地表明，我在空中开了几枪，我无意伤害一个人。安德烈斯·埃斯科巴尔在社交网络上发布的一段视频中说：“破坏者正在减少公共力量，我开枪劝阻他们，因为他们要烧毁Ciudad Jardín的中央情报局。”空白。

但是，在纪录片《Cali Everyone Scream》中，他们透露了一张照片，值得赞赏的是，安德烈斯·埃斯科巴在示威时携带的武器与他在视频中展示的武器大不相同。

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