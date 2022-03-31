他们在安蒂奥基亚（Antioquia）的出海路上找到了倒塌的最后一名受害者的尸体

安蒂奥基亚（Antioquia）省通往大海的高速公路紧急倒塌后二十四天，正是在连接达贝巴（Dabeiba）和乌拉米塔（Uramita）市的走廊上，雪崩最终掩埋了该地区的四个人和四辆经过该地区的车辆，尽管其中三名受害者是在3月17日被发现的，直到本周，当局才设法找到死亡总数。

特许经营者Autopistas Urabá 在周二晚上报告了这些事件，并指出：“当天下午，该项目的一名合作者的尸体被发现没有生命，该合作者在意外事件发生后被报告失踪，这是偶然的事件和/或不可抗力，起源于在麦德林-乌拉巴公路上的乌拉米塔和达贝巴之间，Peñas Blancas小径上的滑坡位于功能单元2的26+000公关”。

该报 El Colombiano 能够确定，最后发现的受害者是42岁的大卫·阿尔贝托·诺沃阿，他是该公司的合作者和运营商，该公司正在干预这条道路走廊的基础设施。崩溃当天，与诺沃阿一起，有两名成年人和一名未成年人被埋葬，那里大约有40,000立方米的土壤掉落，导致该地区出现紧急情况。

他们于3月17日在紧急区发现的另外三名受害者被当局确定为22岁的安娜·玛丽亚·卡尔沃、27岁的埃德温·安德烈斯·格瓦拉和一名2岁以下的未成年人，他们全都是一家人，他们正乘坐一辆小型汽车从奇戈罗多市出发，开往里奥苏西奥在卡尔达斯部门。

在紧急情况下，考虑到这次大规模山体滑坡导致该地区过境的河流被筑坝，这种情况使救援和进入受害者所在地变得困难，这引起了另一个担忧，山体滑坡还掩埋了两辆车和两辆摩托车，除此之外，17条预制隧道中的一条被留在地下。

重要的是要注意，高速公路特许经营者Autopistas Urabá解释说，救援阶段一直很困难，因为这座山可能会继续脱离，对救援队构成积极威胁，这就是为什么该地区的护理持续了20多天的原因。

Autopistas Urabá 说：“从一开始，就有人员和机器来支持搜索，但是，由于同一张幻灯片的条件以及正在进行拆除和救援的地区反复出现新事件的威胁，救援工作受到阻碍。”

安蒂奥基亚（Antioquia）风险管理管理局（DAGRAN）分析了整个三月的雨季，除此之外，这种情况还可能在整个地区造成严重的紧急情况。

达格拉姆安蒂奥基亚（DAGRAM Antioquia）提出了几项避免雨季风险的建议，重点是：

避免在雷暴期间被放置在空旷的田野里

避免在雨天接近可能成为闪电接收器的树木

如果要前往该地区不同地区的河流和溪流等河体，请注意天气状况

清洁屋顶以防止水坝并将其固定

考虑道路当局的建议，避免暴露在有山体滑坡或洪水风险的地区

不要扔垃圾，以免堵塞水道

报告河流或溪流水平的任何异常情况并对其进行监控

留意紧急电话号码；与家人和社区组织反应小组

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