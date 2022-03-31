他们要求礼来·泰勒斯在参议院缺席 Tren Maya：“借口太多了”

星期三下午，共和国参议院就是否有可能让与在金塔纳罗奥州建造玛雅火车有关的当局出现在立法者面前进行投票。

州环保团体和反对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）政府及其名为 “第四次转型”（第四季度）的项目的反对派成员都表示不同意，并拒绝建造该生产线，原因是该国的环境影响该地区。

同样，由于AMLO大型项目第5节的森林砍伐和大规模砍伐树木，著名的墨西哥人也将自己定位为反对该项目。

出于这个原因，让许多人有机会让参议院官员对该法案负责，但由于缺乏必要的选票，该目标未能实现，这真是令人发指。

缺乏选票的原因是反对党的一些参议员缺席。其中包括国家行动党（PAN）参议员莉莉·泰勒兹（Lilly Tellez）。

投票结果清单（照片：Twitter/letroblesRosa）

在社交网络上，显示投票赞成和反对的立法者姓名的图像被病毒式传播，因为有47票反对，44票赞成，2票弃权，非常封闭。

还有一些没有参加的人，例如panista，她后来解释说她缺席的原因是健康问题，因为她辩称自己的脊椎有7个疝气：四个颈椎和三个腰椎。

尽管这还不足以平息担忧，但由于社交网络的用户批评了面对重要事件而缺少所谓的 “反对派” 这一事实。许多评论之一是：“在他们没有发表虚假言论说自己是反对派，他们热爱墨西哥并为墨西哥辩护之后。”

因此，他通过自己的官方Twitter帐户回应了另一篇文章，他声称即使他投了票，也不可能阻止对丛林的破坏。

“丛林不会因为我没有投票而被摧毁。军队已经要去尤卡坦了，对抗一切。今天是要考虑紧急敦促Fonatur与土著人民协商。即使她赢得了投票，AMLO也无法阻止，” 这位前莫雷尼斯塔在她的社交网络上辩护。

玛雅火车的新线也会影响地下河流和灰坑（照片：@unemexico_）

他还断言，根据AMLO的命令，该协议是不够的，因为它还需要更多的东西，“同样，对于药品短缺和减少政府允许的暴力，还需要达成协议点以上的协议。”

最后，这位参议员承诺，一旦她回到参议院，“让我们从国家行动长凳上制定法律文书，追究玛雅火车的责任人的责任，并尽我们所能拯救丛林，” 泰莱斯总结道。

他们回答说，说这不会有所作为，或者说 “借口太多” 太顺从了。他们还提到了自己的总统愿望：“其中另一个愿望和总统候选人的机会正在消失。”

PAN 要求达成协议，召集国家旅游促进基金（Fonatur）负责人哈维尔·梅、联邦环境保护检察官（Profepa）的负责人布兰卡·艾丽西亚·门多萨（Blanca Alicia Mendoza）和环境和自然资源部长（Semarnat），玛丽亚·路易莎·黎明。

其他不在场的参议员包括钢琴家何塞菲娜·巴斯克斯·莫塔；PRI 的克劳迪娅·鲁伊斯·马谢乌、比阿特丽斯·帕雷德斯和米格尔·安赫尔·奥索里奥·冲；以及 p erredist M iguel Ángel Mancera。

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