为了避免罚款，他们抓获了在埃卡特佩克跑过两名交警的负责人

本周三，发布了一段由C5摄像机录制的视频，其中一名司机在埃卡特佩克遭到两名女交警的袭击，以避免违规行为，因为他由于环境紧急情况而没有流通。

这段录像显示了位于墨西哥州该市Valle de Ecatepec社区的Valle de Ecatepec街区的Valle de Central的一部分，位于Vocacional 3的高度，特工在那里进行了一项行动以保证该公司的运作今天不分发节目。

因此，为了避免阻挡通往阿兹台克城的Mexibus车道，他们停下了三辆车，其中包括带有红色后备箱的灰色菲亚特，这辆车有可能受到制裁，因此决定撞向阻止其通过的四名警察。

其中两人受重伤，几秒钟之内他就逃离了现场。其余穿制服的人立刻走近他们的同伴来照顾他们，将交通从他们躺着的地方转移出去。此外，一支巡逻队开始接近他，但过了一会儿他们没有找到肇事者。

受试者试图在 CDMX 中逃脱（照片：Edomex 安全秘书处）

这次袭击的受害者被确定为 37岁的西霍马拉·加西亚（Sihomara García），他的头骨和四肢有挫伤，正面有伤口。另据报道，48岁的阿德琳娜·伊万·维森特（Adelina IvónVicente）也有挫伤，尽管只有四肢。

随后，Edomex安全部长报告说，由于受伤，他们被转移到iSeMym诊所。他还证实，他们对C5摄像机进行了行动并采取了后续行动，以找到肇事者。

官方声明提到，冲过公共安全和交通总局（DGSPYT）两名警官的人被送交主管当局，以披露对伤害和抵抗罪的责任。

详细说，这些行动是由该机构打击车辆盗窃和运输总局（DGCRVYT）的成员进行的，他们实施了搜查以寻找他们的下落。

两者都已提供给当局（照片：Edomex 安全秘书处）

“在视频监控摄像头的支持下，控制、指挥、通信、计算和质量中心（C5）的工作人员实时报告了目标的行程；而野战人员则进行了领土部署，并在发现他们可能进入首都后进行了领土部署该墨西哥机构说，工作是与同行首都协调的。”

特工们设法在普罗维登西亚附近的 Constitución de la República Avenue 赶上了受试者，该办公室属于 CDMX 的古斯塔沃·马德罗市长办公室。穿制服的人要求机组人员停止游行，这是他们采取的行动。

这两人被确定为 Alary “N” 和Omar “N”，在听取了他们的权利之后，他们被转移到埃卡特佩克市的圣克里斯托瓦尔检察官办公室，在那里启动了研究工具包以确定他们的法律地位。

预计在接下来的几个小时内，如果对与造成两名警官受伤的事件的关系的调查将得到澄清，直到现在，该事件仍在医疗监督之下。他们停止服务的时间长短尚不清楚。

继续阅读：