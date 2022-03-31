“有很多巧合”：费德里科·古铁雷斯在与塞萨尔·加维里亚会面后

前总统塞萨尔·加维里亚·特鲁希略和哥伦比亚之队总统候选人费德里科·古铁雷斯周三会面。在持续了三个多小时的会议上，总统候选人向自由党的唯一领导人提出了他的主要建议。

值得注意的是，古铁雷斯寻求为即将举行的总统选举的竞选活动增加支持。如果自由党决定支持候选人，它可以在第一轮选举中增加一系列选票。

会议结束后，加维里亚将这次会议描述为 “精彩的演讲”。费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）表示，在谈论该国未来的过程中，他发现了与前总统的许多巧合。

哥伦比亚团队的候选人说：“面对程序化方法，有很多巧合，如果不是完全的话，我想说的是绝大多数巧合。”同时，他强调说，自由主义画了一些红线，但是 “对我来说，它们不是红线，因为如果我捍卫民主和自由，红线是给那些确实危及这些原则的人的。任何协议都必须在计划的基础上达成，哥伦比亚才能做得好，“他补充说。

费德里科·古铁雷斯还评论说，讨论中谈到了广泛的社会议程，以确保公民的福祉，优先考虑地区和加强教育。他还强调，他准备再次与自由党的唯一领导人会面。

关于支持他的候选人资格的决定，目前尚不清楚该党的替补席将作出什么决定；但是，古铁雷斯强调说：“他们还需要几天时间，我将继续与街头人民一起进行国别旅行。”如果提供支持，麦德林前市长保证，他将尊重社区的内部程序。

候选人@@ 说：“他们继续在他们的羊群和我之间进行讨论，我告诉他们的是，只要他们愿意，他们就会花很长时间（...）我明确传达的信息是，我希望这是一个适合国家的决定，因为我们必须照顾的是民主和自由。”

周三，保守党当选成员确认支持费德里科·古铁雷斯的总统候选人资格。候选人赢得了党际磋商，大卫·巴吉尔还代表保守党宣布自己为候选人。

“我们与下任哥伦比亚总统会见了该党的整个现任和当选国会议员。我们重申我们的支持，并提出了我们认为是未来四年优先事项的五个问题，” 巴吉尔说。

这位保守党成员指出，古铁雷斯在政府中的优先事项之一将是农村，这鼓励保守派在考虑农业综合企业发展的情况下做出选择。大卫·巴吉尔（David Barguil）指出，影响该党决定的另一个方面是哥伦比亚队的候选人将为证券和银行贷款提供支持。

值得注意的是，如果自由党决定支持费德里科·古铁雷斯的竞选活动，候选人将得到该国传统席位的支持。

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