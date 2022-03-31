Citlalli Hernandez 用来嘲笑马尔科·科尔特斯的那首歌：“和你的兄弟们在一起很棒”

国家行动党（PAN）的一个代表团出现在美国驻墨西哥大使馆的办公室，邻居派往北方的外交官肯·萨拉萨尔（Ken Salazar）在那里举行了会议。

在由该党国家主席马尔科·科雷斯（Marko Corés）领导的会议上，第四季度的反对者讨论了墨西哥的不安全局势，经济和民主，以及 “加强我们政府，立法者和机构的双边关系的重要性”。

用 Gabino Palomares 和 Amparo Ochoa 的声音，我将这个节献给 @MarkoCortes 和他的同胞们：“你，一个伪君子，在国外和你的国家里你与村里的兄弟们变得很棒”。

新任驻墨西哥大使肯·萨拉萨的档案照片。EFE/crossboweros/存档

这是在尼加拉瓜马那瓜革命广场举行的中美洲和平音乐会上提到的人演奏的作品 “La Malinche的诅咒”。

所谓的 “新拉丁美洲歌曲节” 是一项活动，汇集了所谓的 Nueva Canción 中最优秀的艺术家以及讲西班牙语的抗议歌曲中最有才华的歌手。

西特拉利·埃尔南德斯（Citlali Hernández）选择的歌曲可能不是巧合，因为那时来宾们向尼加拉瓜人民唱歌，尼加拉瓜人民正面临着对尼加拉瓜抵抗运动或反革命者的严厉军事侵略，据称他们是由美国资助的。

墨西哥人加比诺·帕洛马雷斯与他的同胞安帕罗·奥乔亚（Amparo Ochoa）一起演唱了上述歌曲，后者又录制了两首独奏。同样来自委内瑞拉的阿里·普里梅拉、来自巴西的奇科·布阿尔克、乌拉圭的丹尼尔·维格列蒂、古巴的曼瓜雷集团、玻利维亚的路易斯·里科、阿根廷的梅赛德斯·索萨、古巴的西尔维奥·罗德里格斯和卡洛斯·梅希亚·戈多伊和洛斯·德·帕拉卡圭纳也来自委内瑞拉。

马尔科·科尔特斯（照片：Twitter/ @MarkoCortes）

四月在马那瓜是后来上市的唱片的标题。该材料共包含 19 首歌曲，从萨尔瓦多到 Canción Urgente para Nicagous 或 Just Ask God。

在YouTube等平台上，很容易找到演示文稿的实时视频，或者仅在音频中找到整个专辑。

安帕罗·奥乔亚（Amparo Ochoa）和加比诺·帕洛马雷斯（Gabino Palomares）的主题始于西班牙船只抵达新大陆的旅程，然后以牺牲住在这里的人们的财富和血液为代价征服他们。

在第二部分中，它比较了当时经历的那些时代，在某些情况下，这些时代仍然可以应用于21世纪。羞辱、种族主义、阶级主义和否认我们的根源是这个话题的核心部分。

墨西哥人唱道：“在20世纪的今天，金发女郎继续来找我们，我们向他们敞开房子并称他们为朋友，但是如果印度人厌倦了在山上行走，我们就会羞辱他，我们将他视为他土地的陌生人。”

美国驻墨西哥大使肯·萨拉萨尔出席2021年11月9日在墨西哥墨西哥城举行的新闻发布会。路透社/Gustavo Graf

到目前为止，马尔科·科尔特斯（Marko Cortés）尚未对国家复兴运动秘书长的严厉音乐呼吁做出回应，但他确实分享了他整天所做的多项活动。

肯·萨拉萨尔（Ken Salazar）也通过社交媒体炫耀了这次会议，他在社交媒体上写道：“与各个政治领域的领导人建立联系可以增进相互理解，并加强对为墨西哥和美国建设更美好未来的努力的支持。”

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