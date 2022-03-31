TEPJF 证实，AMLO 在 Zócalo 的报告中有宣传

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

联邦司法选举法庭（TEPJF）高等分庭证实，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多总统（AML O）在去年12月在墨西哥城佐卡洛举行的三年报告中进行了宣传活动。

在主审法官雷耶斯·罗德里格斯·蒙德拉贡的提议下，通过视频会议举行的公开庭确认，区域专门分庭裁定，洛佩斯·奥夫拉多尔事件是在阿瓜斯卡连特斯、杜兰戈、伊达尔戈、瓦哈卡、金塔纳举行地方选举时发生的Roo 和 Tamaulipas 已经开始了，本来不应该执行的。该决议指出，行政长官的报告必须撤回，并公布判决摘要。

他还指出，塔巴斯克尼奥在 3 月 3 日上午的会议上还参与了被禁止的政府宣传，当时他谈到了定于 4 月 10 日举行的撤销授权磋商。

TEPJF 保证，AMLO 还在 3 月 3 日上午的会议上进行了政治宣传（照片：ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM）

但是，在分析此事时，全体会议决定撤销临时司法法庭特别分庭向共和国总统府内部监督机构下达的命令，以便确定违法行为的严重性并在特定时限内实施制裁 的时间。

2021年12月6日，在首都佐卡洛被数百名AMLO和民族复兴运动（Morena）的支持者淹没五天后，民主革命党（PRD）的成员就这份为期三年的报告对行政长官提出了投诉。塔巴斯克尼奥政府的。

这是因为我们认为，这次活动构成了在禁止时期进行宣传、个人宣传和不当使用公共资源，对地方选举进程产生了不当影响。

AMLO于2021年在佐卡洛庆祝其执政三周年（照片：总统府）

根据墨西哥城政府通过政府秘书处（Segob）的消息，2021年12月1日，25万人前往首都的佐卡洛和周围的道路（皮诺 ·苏亚雷斯、弗朗西斯科·马德罗，11月20日和9月16日），听取洛佩斯·奥夫拉多尔总统庆祝的致辞其管理三年。

当局报告说，该活动没有发生任何事件，因为该国首都政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）实施了一种设备来保护与会者和客人的诚信。

安全秘书处有1 337名警员在970辆公务车辆的支援下，知道参加宪法广场的人身安全。

支持者聚集在 Zócalo 陪同 AMLO（照片：总统府）

尽管交通管制副部长的官员被分配到邻近的大道和街道，以加快车辆和路人的出行速度，因此，SSC建议将布卡雷利，Axis 1 North，Axis 1 Oriente和Rio de la Loza医生大道作为替代道路。

但是，该机构表示，政府（Segob）、卫生部（SE DESA）、工程和服务（SOBS E）、综合风险管理和民事保护（SGIRPC）、社会包容和福利（SIBISO）的秘书处以及 Heroic Fir e 部门参加了各种在活动框架内采取预防措施。救援和紧急医疗中队（ERUM）和集体交通系统（STC）Metro。

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