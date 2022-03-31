罗萨里奥·罗伯斯指出，据称 Gertz Manero、AMLO 和 Scherer 之间达成了监禁她的协议

农业、领土和城市发展部（Sedatu）和社会发展秘书处（Sedesol）恩里克·佩拉·涅托内阁前成员罗萨里奥·罗伯斯致函安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统，他在信中揭示了错误地导致她陷入困境的各种情况监狱。

自他被捕以来，一直处于审前拘留状态的政策得到执行，他被指控在担任两个秘书处的负责人时据称不履行职责，同时还执行了著名的通过各所国立大学挪用公共资源的Master Scam的同时。

罗萨里奥·罗伯斯在信中说，她几乎没有听说过安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的前法律顾问胡利奥·谢勒发表的声明，她说，这对她来说是合乎逻辑的，因为她面临着与共和国总检察长（FGR）的密切关系亚历杭德罗·格茨Manero。

（照片：Cuartoscuro）

首先，她指出，如果她入狱，那是因为在 AMLO，Gertz Manero和Julio Scherer在2019年被捕之前的一次对话中，现任检察官说服她的同事将她送进监狱，目的是降低士气并最终导致她失望指责 “大人物”。

“这就是我命运的决定。整台机器被放在一起，包括姓帕迪尔纳的法官/侄子把我困在这些墙里。我成了人质，” 这位前官员说，她还明确表示，她是唯一被所谓的 “Master Scam” 逮捕的妇女，并表明调查遭受了几次挫折。

后来，他写道，当检察官于2020年在Colmex公众面前露面时，一切都得到了证实，他说罗伯斯将被拘留，直到她决定与司法系统合作为止，墨西哥石油公司前董事埃米利奥·洛佐亚（Emilio Lozoya）也被指控犯有腐败案件，特别是与奥德布雷希特案有关.

“他希望，通过监禁所意味着的酷刑，他们能够以一种懦弱的方式被一个没有寄托的故事所认可。为了救我，他会用虚假来责怪别人。他错了，” 罗萨里奥·罗伯斯用手写写道。

罗萨里奥·罗伯斯（照片：Cuartoscuro）

此外，他透露自己决定使用自己的权利，并对格兹·马内罗（Gertz Manero）提起诉讼，“尽管这意味着要面对一个利用自己的职位进行报复的角色，而且没有人因为害怕他而与他矛盾。没人打电话给他账户。”

他还质疑随后将她关进监狱的过程，包括伪造的执照和适当的法官等证据，在我事先不知道正在调查的情况下，无法在足够的时间内查阅文件夹，或者是否有可能淡化指控，

“我自愿向观众展示自己没关系。这位前政治家继续说，我坚信 “不欠任何东西的人担心”，我的命运被抛弃了。”“我被指控的罪行不值得入狱没关系。ASF 也从未对我提出过投诉，甚至没有赔偿程序...”

但也许最尖锐的部分是表明，归罪他的投诉是墨西哥人反腐败和有罪不罚非政府组织协会提出的调查，反洗钱司经常以贬义的方式提及该调查，甚至将其视为干涉运动，而美国是拉弦的人。

墨西哥城2018年9月11日。-Sedatu负责人罗萨里奥·罗伯斯·贝兰加在费尔南多·阿拉尼斯的陪同下，在新闻发布会上向2017年通报了矿业基金的收益。 照片：维多利亚·瓦尔铁拉 /CUARTOSCURO.COM

他得出的结论是，他们唯一对他们不利的是一名据称受保护的证人的虚假证词，在罗萨里奥·罗伯斯（Rosario Robles）案中，他迄今尚未出示任何证据或向有关当局出庭。

最后，他要求洛佩斯·奥夫拉多尔总统停止对她的不公正待遇，不要对她生气和滥用权力，尽管实际上是格茨·马内罗（Gertz Manero）失败了，因为诸如埃米利奥·洛佐亚（Emilio Lozoya）指控的案件之类的重要案件已经下降。

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