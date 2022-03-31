罗纳德·加马拉：“宪法法院的裁决不符合美洲人权法院在2018年藤森案中的命令”

美洲人权法院（美洲人权法院）今天下午要求秘鲁政府不要执行秘鲁的判决宪法法院恢复了对因犯罪被判处25年徒刑的前总统阿尔贝托·藤森的赦免在 Barrios 案中，阿尔托斯和拉坎图塔案中危害人类。

关于这一决定，Infobae 采访了藤森审判中巴里奥斯·阿尔托斯和拉坎图塔受害者的律师罗纳德·加马拉，他 强调美洲人权委员会的规定是强制性的，是废除前总统赦免的前奏 。

-美洲人权法院要求秘鲁政府不要执行宪法法院对Alberto Fujimori一案的裁决。这个决定是在我释放前总统之前及时作出的吗？

-首先要说的是，美洲人权法院是我们司法制度的一部分。此外，它是国家法律秩序的一部分。因此， 其决定对秘鲁国家是强制性的。不仅是行政部门，而且是司法、宪法法院、行政当局，甚至是选举司法系统。 因此，法院的裁决尽管是临时性的，但却是强制性的。

-如果没有完成怎么办？

- 秘鲁不是委内瑞拉。秘鲁不是一个不遵守国际承诺的国家。在@@ 没有一个案件中，法院的裁决没有得到遵守。 任何民主国家都不能处于不尊重法院裁决的境地。签署国际条约是为了各国遵守。秘鲁签署了《美洲人权公约》并承认该法院的权力。因此，它仍然只能遵守。我看不出秘鲁国家与国际法院的裁决有任何区别。现在，他们做出的决定一点也不让我感到惊讶。考虑到Barrios Altos和La Cantuta案的判决，法院本身的一致判例，特别是考虑到2018年的裁决，这是预期的。宪法法院的裁决不符合法院在2018年藤森案中的命令。结果就是这样。

-你对布鲁姆、萨东和费雷罗法官为恢复藤森的赦免而提出的论点有什么看法？

-好吧，我想以应有的尊重态度说出来，但这是一个证据不足的句子。而且，就真正重要的目的而言，它没有按照美洲人权法院在其2018年决议中要求的标准作出裁决。让我们回顾，法院曾说过，国家判例应裁定秘鲁国家采取的赦免或措施是否符合阿尔贝托·藤森的生命权、人格完整权和健康权之间必须存在的相称性原则。那在一边。另一方面， 受害者有权为正确执行判决阿尔贝托·藤森的Barrios Altos和La Cantuta案中所宣判的判决而 诉诸司法。宪法法院多数法官的裁决没有回答这个标准或大问题。

-句子中未包含的其他方面？

-另一个尚未采用的标准是，如果由于这一相称性原则，有可能人道地赦免藤森。出现这个问题的意义是，如果藤森请求受害者原谅，他就为伸张正义并修复了造成的损害。第三点是该判决的效果如何，即人道主义赦免。法院没有考虑这三个问题或标准。无论如何， 他们在宪法法院的裁决中没有答案。因此，法院作出的裁决虽然是临时性的，但却是公平的。

-法官们的论点包括赦免藤森没有违规行为，他们援引了《美洲人权公约》中规定赦免死刑犯可能性的条款，并提到美洲人权委员会的声明(美洲人权委员会) 于1981年在尼加拉瓜发布了关于赦免被判犯有严重罪行的人的案件.你觉得怎么样？

-嗯，它们还不够或者不正确。他们提到了宪法法院在其上下文中没有理解的裁决。这些案件中没有一个可以与主题相提并论，因为没有一个案件讲被判犯有侵犯人权罪的人。这是一个具体的问题，因为我们谈论的是藤森被判犯有严重侵犯人权的罪行。 法院说，巴里奥斯·阿尔托斯严重侵犯了人权，而 La Cantuta 是危害人类罪。因此，这些引文都不适用于因严重侵犯人权而被定罪者的案件。 第二，美洲人权委员会关于尼加拉瓜的引文已经过时，此外，它没有考虑到它说可以获得赦免，如果不可能，将寻求其他替代办法。好吧，必须将正确的报价读到不可能的程度。那么赦免就不会继续了。此外，该判决很少提及美洲人权法院特别针对秘鲁案件发展起来的一贯判例。

-你是否认为该裁决在捍卫人权方面更具政治性，而不是适当遵守宪法标准？

-我认为布鲁姆法官、费雷罗法官和萨东法官强加了一种特别的政治偏好。 他们想释放一个他们有政治感情的人 。

-他们是否利用宪法法院目前不完整的组成来推进这一决定？

-是的，当然。我不在乎地方法官有政治选择。此外，这是可取的，任何对该国感兴趣的人都必须有政治立场。但另一件事是成为像宪法法院这样的机构的一员。基本上，法律原因必须占上风，而不是政治倾向。

-根据美洲人权法院的命令，不执行过渡委员会的判决，藤森案将在该机构再次审理。而且最有可能的是，赦免将被撤销，前总统将重返监狱。

- 是的，我毫不怀疑。反思那些支持阿尔贝托·藤森的人。我认为他们通过寻找准犯罪解决方案而伤害了他，而这些解决方案最终将被逆转，他的追随者说，他正在玩弄自己的生活。藤森在适当的时候必须离开。 没有人应该死在监狱里。我不认为赦免是办法，而是其他形式，因为他被定罪的罪行是不可原谅的。你无法原谅他。不能原谅。 这并不意味着我死在监狱里，因为还有其他途径可以通过电子监控或释放许可证进入家庭监狱。两者都为同一目标服务，但不会伤害受害者家属或美洲体系，因为他们的罪行是不可原谅的。

-您是否同意Marianella Ledesma法官的陈述是捍卫人权应该是什么样的一个例子，并且诸如对藤森的赦免不应带有违规行为的阴影？

-这是对记忆、正义和尊重人权的完全呼吁，以此作为民主的根本基础。美洲人权法院的判决引用了很多。这是一部很好的法律，反映了在这个问题上最好的选票。

-在帕蒂维尔卡和强迫绝育等被起诉的案件中，TC 的裁决对藤森有什么法律影响？

-原则上没有，因为我们决不能忘记，在Pativilca案中审判藤森的分庭适用常规控制，并宣布赦免决定不适用。因此 ，赦免 “恢复” 并不能取消法庭的决定，法庭当时表示赦免不适用于特定案件。 这种情况会继续下去。

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