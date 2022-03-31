里戈贝托·乌兰（Rigoberto Urán）解释了 2022 年 Giro de Rigo 在东部平原的样子

EF Education easyPost 的安蒂奥基亚自行车手里戈贝托·乌兰（Rigoberto Urán）证实，他的 Giro 将于2022年在东部平原举行。在最后一场第勒尼安亚得里亚海比赛中，这位车手已经在欧洲的美国队开始了他的赛季，他在总积分榜上排名第14位。

哥伦比亚人正准备以最好的表现进入世界上最重要的回合，例如环法自行车赛，已经宣布他将成为球队的领导者。

乌兰（Urán）现年35岁，其中17人主要在旧大陆从事职业自行车运动，他在2022年签订了最后一年的合同，但尚不清楚他是否会续约至少一个赛季，或者他是否最终决定结束自己的体育生涯。

在 WorldTour 期间，“里戈” 在自行车上进行了精彩的演讲，其中最著名的是他在 2013 年和 2014 年在 Giro d'Italia 上的两次领奖台，以及在 2017 年环法自行车赛上获得的领奖台和 2012 年伦敦奥运会的银牌。

2021年，他成功赢得了双奥运会文凭，这要归功于他在路考和代表哥伦比亚国家队的个人计时赛中均获得第八名。

所有这些成绩以及他独特的生活方式使他成为了全国最受欢迎的运动员之一，也使他的品牌不断壮大。

可以说，这正是使诸如Giro de Rigo之类的业余爱好者竞争的因素之一，在该国具有如此重要的意义，并且也超越了其他国家。继今年穿越安蒂奥基亚和桑坦德等其他地区之后，梅塔为球迷和业余爱好者举办了大型体育赛事。

从那里开始，尽管许多人说由于该领土必须完全平坦而享有明显的声誉而不会有山峰，但乌兰（Urán）明确表示事实并非如此，相反，您必须训练得很好才能在这个地形上奔跑。里戈贝托还确认了他的比赛的举行日期。

Rigoberto Urán 尚未确认他最接近的巡回赛前比赛时间表。同时，他正在哥伦比亚准备和照顾他的业务，这些业务越来越多地遍布全国和其他国家。

但是，将与车队一起宣布一些比赛，例如环法自行车赛和奥克西塔尼路线，以准备和敲定将于今年7月1日至24日举行的2022年环法自行车赛的细节。

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