拉斐尔·梅尔卡丹特因捍卫路易斯·德拉诺而被避开进入网络

拉斐尔·梅尔卡丹特（Rafael Mercad ante）向路易斯·德拉诺发布了一条消息，原因是萨莎·索科尔因涉嫌虐待而对他提出的指控存在争议她的。这位演员保证，这位创意制片人是 “出色的丈夫和父亲”。批评很快就来自质疑他的评论的网友。

今年 3 月 30 日之后，路易斯·德拉诺通过声明回应了萨莎·索科尔在三月份对他的指控8、社交网络用户猛烈抨击这些产品。但是，有些人为之辩护，例如拉斐尔·梅尔卡丹特。

主持人通过他的Twitter帐户分享说，根据他与De Llano合作的时间以及他最亲密的圈子认为他纯真的事实，他可以说自己是个 “优秀” 的人，只能对他表示钦佩。

Mercadante 转推了路易斯·德拉诺分享的声明，表示支持（照片：ScreenShot/Twitter）

网友猛烈抨击他，质疑他为什么发表这样的评论，并指出他的推文尽量减少了事实，并希望他的女儿不必经历与索科尔一样的情况。

“另一个像猪一样...我希望您的13或14岁的女儿不会遇到与40英寸的男人同行的情况，其中一位用户表达了自己的看法。

尽管他删除了主要推文，但用户继续批评他的消息（照片：ScreenShot/Twitter）

这位演员决定对这个特定的互联网用户做出回应，说他应该 “小心” 自己的嘴巴，因为有些社区里有那个年龄的女孩结婚，而且，如果他不知道恋爱关系的细节，他就不应该发表意见。

这条推文在已经加入关于路易斯·德拉诺和萨莎·索科尔之间发生的事情的辩论的用户中引起了更大的争议。几分钟后，有几个人指责该演员为恋童癖辩护并使之正常化，并且他在支持一名涉嫌侵略者。

从这条推文中，拉斐尔开始删除他过去的消息（照片：screenShot/Twitter）

“除了 lambiscón 之外，你还在做什么！恋童癖是一种犯罪。调查...我只是希望你不要复制！白痴！”，“为 pederasty 辩护，去猪！”，他们在回应主持人写的内容时说：“这是一个钦佩和尊重路易斯·德拉诺（Luis de Llano）的老猪的家伙，他使与14岁女孩的关系正常化...”。

Mercadante再次回应了他们批评他的一条推文，现在认为网民所表达的是一代人的事，因此他宁愿不花时间回答更多问题。

几个小时后，主持人决定删除他发布的几条推文，以及他对路易斯·德·拉诺表示支持的推文。

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