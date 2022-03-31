杜克总统支持逮捕一名被指控参与波哥大骚乱的俄罗斯公民的进程

Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay

哥伦比亚总统伊万·杜克说，总检察长办公室在起诉去年全国罢工抗议活动期间被指控干预动乱的俄罗斯公民方面做得非常出色。

在电视新闻报道 Noticias RCN 中，他们表示，总统在约帕尔（卡萨纳雷）的一次活动中大声疾呼并支持捕获。杜克说，有必要等待保障法官关于该国男性状况的裁决。

在 La W Radio 期间，他们收集了总统的话，表明调查机构的工作非常出色。

“到目前为止，我们已经进行了一些捕获。他曾在检察官办公室工作，曾与情报机构合作，这一过程现在必须在担保法官的陪同下进行。他说，这是国家政府通过情报部队和国家警察参与的任务，当然也是国家总检察长和技术调查团的非凡工作。”

同时，他们在《周刊》杂志上强调，一旦采取了逮捕外国人的司法程序，哥伦比亚总统将提供有关此案发生情况的更多详细信息。

应该记得，3月30日，六名被俘公民被带见担保法官，他们被指控是犯罪网络的一部分，该网络从俄罗斯转移了大量资金，同时也将参加全国罢工示威活动。

逮捕发生在《El Tiempo》报纸在其调查中显示这些人是借口的一部分之后。其中一位谢尔盖·瓦金（Sergei Vagin）被确定为 “Servac” 的别名，他承认记录了当时街头发生的事情。

该男子通过社交网络直播了公民抗议期间发生的事情。他还说，考虑到他作为分析师的经验，他从国外获得的钱来自他过去进行的体育博彩。根据律师弗朗西斯科·冈萨雷斯·西富恩特斯的说法，谢尔盖在示威期间的视频并不构成犯罪，也不符合新闻广播。反过来，他强调说，该男子有干净的法律记录，因为他从未遇到过此类问题。

他在辩护中说：“我致力于体育博彩，我直播是因为这是最好的方式，任何人都可以做到，这不是犯罪。”该男子是在检察官办公室和陆军的联合行动中被抓获的。这些行动是由陆军第十三旅指挥的。当局将他带到了另外六个人的身边，他们显然将成为前线成员。

他在苏巴区被捕。《El Tiempo》报纸的律师说：“早上 7 点他家有一次闯入事件，那时他被捕。”该公民仍留在检察官的掩体里，等着知道检方的要求是什么。

据称，他除了被指控将收到的钱用于针对哥伦比亚公共部队的暴力行动外，还被指控未经同意转移资产、协同犯罪、非法使用电信网络和滥用计算机系统。





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