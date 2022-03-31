佩德罗·卡斯蒂略谈交通罢工：“受影响最大的是社区”

在克服了第二次空缺尝试之后，总统佩德罗·卡斯蒂略还有问题要解决，因为承运人停工，这是最近几天给他带来最大麻烦的原因之一。自3月28日星期一以来，运输货物的司机呼吁政府采取措施阻止燃油价格的上涨。

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo） 在得知封路后说：“我呼吁停止这种态度，因为社区受影响最大，” 佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在得知封路后说，这种态度阻碍了各种产品进入此外，总统报告说，总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）愿意与受影响的人进行对话。

就托雷斯而言，他报告说，运输和交通部（MTC）与交通运输部（MTC）达成了协议全国承运人联盟和秘鲁航空公司联合会，以阻止无限期停工。“该协议是，国家承诺简化，加快恢复持续70天的选择性消费税，但现在可以持续30天。总理说，已经同意，退款将通过存入银行账户的方式进行。”

| 照片：安第斯机构

关于燃油价格的上涨，他强调，这不是仅影响秘鲁的问题，“而是影响世界其他地区，这是由于俄罗斯和乌克兰之间的战争，这导致了石油和燃料价格的普遍上涨。”

另一方面，交通部长尼古拉斯·布斯塔曼特（NicolásBustamente）与其他运输工会举行了六个多小时的会议。从这些谈判中，有可能同意这些谈判不会导致 4 月 4 日星期二要求的交通罢工。此外，省际公共汽车运输协会总经理Martín Ojeda报告说，一批重型货运公司与政府举行了会议，以便达成协议，使它们能够恢复工作。

抗议活动宣布

兰巴耶克地区将成为即将举行的抗议活动的中心，超过35,000家公共服务公司将要求增加燃油。根据La República的说法，它们要求奇克拉约省市政府对不符合MTC规定的技术规格的车辆采取特殊措施。

兰巴耶克地区运输协调员总裁威尔逊·米诺普说：“这是要求高管倾听我们的要求的一种方式，因为许多自由职业者都受到燃料和添加剂价格高昂的影响。”此外，他宣布，作为抗议活动，奇克拉约、兰巴耶克和费雷纳夫将有40,000多套单位停止运营。

协调员辩护的要求包括取消选择性消费税（ISC）和拍摄税。此外，要求奇克拉约省市政府对那些不符合重量和排量要求的车辆发布特别措施；并加快评估运输商档案的速度，以获得或续订经营和控制非正规行为的许可证。

众所周知，卡斯蒂略总统将于周四上午前往该国北部，亲眼目睹价格上涨对基本食品的影响。此外，总统表示，他有兴趣满足运输部门的需求。

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