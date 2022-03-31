佩德罗·卡斯蒂略：布鲁诺·帕切科和总统的侄子将被纳入奖励计划

总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的环境在找不到他的情况下使他与当局的处境复杂化下落。秘鲁国家警察（PNP）总司令维克多·蒂布尔西奥在新闻发布会上宣布，已要求内政部（Mininter）将前秘书长布鲁诺·帕切科和总统的侄子Fray Vasquez Castillo 和Gian Marco Castillo 将包含在奖励计划中。

当局说：“内政部副部长立即要求将其视为头号通缉犯并获得奖励，” 当局说，因为检察官办公室在一次试图逮捕的行动中无法找到上述人员逮捕令对他们生效。几天前，国会监督委员会还要求内政部长阿方索·查瓦里（Alfonso Chávarry）将提及的人列入通缉犯名单。

“整份报告已经正式确定，并已移交给内部部门，以便按照已经监管的规定进行。在这段时间里，这种奖励应该出来并被认为是最想要的奖励之一，” 他补充说。

扎米尔·比利亚韦德被捕

在这次行动中，商人扎米尔·比利亚韦德、维克多·瓦尔迪维亚·马尔帕蒂达和乔治·帕萨佩拉被捕。此外，新进步党指挥官报告说，赫克托·帕萨佩拉·洛佩斯、维克托·圣米格尔·贝拉斯克斯和路易斯·帕萨佩拉·阿德里安曾自愿向司法部门报到。涉及的其他名字是埃德加·巴尔加斯·马斯和阿尔西德斯·维拉富尔特·维斯卡拉的名字，检察官办公室共传下了 11 人。

应当强调的是，初步拘留是《刑事诉讼法》第261条规定的一项措施，旨在短期剥夺被调查人员的自由，以防止其逃跑。如果是常见情况，则执行时间为72小时或3天，但如果情况复杂，则持续长达10天。

情况复杂

在总统竞选期间，弗雷·巴斯克斯·卡斯蒂略和吉安·马可·卡斯蒂略的名字没有引起注意。尽管鉴于他们与总统的接触，媒体提到了他们，但直到 卡雷利姆·洛佩斯说，他们开始给佩德罗·卡斯蒂略政府带来麻烦。

塞萨尔·中崎说，总统佩德罗·卡斯蒂略和女商人卡累利姆·洛佩斯保持电话沟通。照片：andina/PCM

“我也知道，交通运输部（MTC）中有一个黑手党，由总统佩德罗·卡斯蒂略·泰罗内斯，胡安·席尔瓦部长，中国公司Consorcio Conservación Vial Mazocruz（秘鲁中国土木工程建设分公司）等组成，总是参与其中由罗伯托·耶苏斯·阿吉拉尔·奎斯佩组建的秘鲁公司 INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. 的成员也参与了这个黑手党出纳员扎米尔·比利亚韦德·加西亚；总统的侄子：弗雷·巴斯克斯·卡斯蒂略，吉安·马可·卡斯蒂略·戈麦斯，根据 El Comer cio 的一份出版物，洛佩兹向检察官办公室发表的声明是 Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [妻子身边的侄子] 和 Acción Popular 的五名国会议员。

3月30日星期三下午，第二预备调查法院的法官曼努埃尔·丘约（Manuel Chuyo）发布了为期五个月的禁令，禁止因严重串通和犯罪组织罪而受到调查的总统侄子离开该国。两人是在对交通部Provías的违规行为进行调查时发出初步逮捕令之后仍然逍遥法外。

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