佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在《国家癌症法》批准后：“保证全民免费覆盖”

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在他的社交网络上谈到了第31336号法律的通过并提到了《国家癌症法》，该法保证为人民提供普遍和免费的保险。该法律于去年8月9日公布，但最近已获得共和国国会的批准。

他读到：“为了履行我们对人民的承诺，今天发布了该条例，该条例规定了执行第 31336 号法律，即《国家癌症法》的规定，该法保障了普遍和免费的覆盖以及优质的癌症治疗。”叽叽喳喳。

这项法律的目的是 “保证所有癌症患者都能获得普遍、免费和优先的医疗服务，而不论癌症的类型 癌症谁受苦”。所有这些都是在完成公共或私人实体以及患者团体和公众的提议、评论或建议的过程之后发生的。

本周三在官方报纸《El Peruano》上发布的第@@ 004-2022-SA号最高法令指出，《国家癌症法规》由11章，41条文章和16条最终补充条款组成，旨在为实施该法律制定条款。

此外，该法令规定，该条例适用于全国所有提供医疗服务的机构，无论是公共、私营还是混合机构，也适用于私营和公共保险公司，即健康保险基金管理机构（Iafas）。其中包括综合健康保险（SIS）、Essalud、武装部队和警察的保险以及医疗服务提供者，俗称 EPS。

要点

该法规涉及的要点包括分散对癌症患者的护理、扩大诊断的全面覆盖范围以及使用获得新药的机制。

它还表明，这些公共和私营实体都必须根据其拥有的保险计划为治疗提供资金。

它还指出，所有在秘鲁的居民，包括外国人，如果确诊为癌症，但没有保险，都将通过 SIS 获得肿瘤学护理。此外，唯一的要求是DNI或外星人的卡。

该条例还规定加强和调整卫生领域的人力资源，以预防和控制癌症，并对公务员进行预防和控制这种疾病的培训。

关于肿瘤药物，卫生部（Minsa）将每两年更新一次这些产品的补充清单。它还将负责在最长30个工作日内起草和批准规定肿瘤疾病治疗费用高门槛的监管文件。

它还建立了国家肿瘤银行和国家肿瘤银行网络，以提供有利于更好的诊断和治疗的生物医学研究信息。

积极方面：

该法规首次为昂贵或不在基本药物单一国家申请范围内的药品和医疗器械的评估和授权规定了具体的截止日期。等待期约为90天。在非终端紧急情况下，这一时间可以缩短到72小时左右。此外，补充肿瘤药物清单将每两年更新一次。

负面方面：

根据该法规，国家健康技术评估网络（Renetsa）将对药品和医疗器械进行健康技术评估。但是，Oropeza表示，该实体还评估罕见疾病的创新疗法，但表现不佳。他说：“它只能使三名患者受益。”









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