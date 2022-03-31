Noroña将寻求消除夏令时：“每六个月就有足够的变化”

工党（PT）联邦代表@@ 杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña）参加了消除日光的辩论节省时间，并提出了一项倡议，通过一项法令废除1996年在埃内斯托·塞迪略·庞塞·德莱昂的六年任期内在国家一级实施的措施。

立法者通过其官方Twitter帐户分享了该文件的某些页面，该文件大概将在3月31日星期四下午在众议院进行辩论；但是，应该记住，他并不是唯一提出类似改革的民众代表，因为他是众议院议员革命民主党（PRD）奥尔加·卢兹·埃斯皮诺萨（Olga Luz Espinosa）也发布了一份类似的文件。

但是，下议院政治协调委员会（Jucopo）同意，在该措施付诸表决之前，将咨询能源秘书处（Sener），经济秘书处（SE）和卫生秘书处（SSA），以贡献他们对该主题的知识，然后将选举提交全体会议。

在这种背景下，佩蒂斯塔立法者提出了一个明确的信息：“每六个月就足够改变一次时间表”，并采取了与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）相似的立场，即取消该措施，因为它没有产生 “节省能源”消费”，也就是说，在想到的类别中。

立法者分享了该倡议的一些页面（照片：Twitter/ @fernandeznorona）

根据第四次转型成员提交的文件，其改革旨在修订《时间表制度法》—— 该法于 2001 年进行了修订，使上述时间表只能持续五个月，而不是最初提议的七个月 —— 以及建立2002年3月1日的季节性时间表.

同样，费尔南德斯·诺罗尼亚（FernándezNoroña）援引前副总统伊特里安·加列戈斯的话指出，应该对该措施进行分析并投赞成票，因为人们改变了睡眠和休息时间表，这可能会给人们的健康带来损失。

最后，该倡议还打算，如果获得批准，共和国32个州的地方法令将在联邦官方公报（DOF）上公布后15天内进行修订。

众议员打算取消夏令时（照片：Crisanta Espinosa Aguilar/cuartoscuro.com）

这个问题已经公开讨论了好几个星期，尤其是当墨西哥总统在上午的会议上承诺他 将提出一项在全国范围内废除时间变化的倡议。

尽管应该指出的是，墨西哥法律规定，任何有关该主题的倡议都必须在打算修改的前一年的11月15日之前提交联邦国会，也就是说，如果符合以下条件，则必须在今年倒数第二个月之前讨论该倡议：它有望在2023年之前生效。

此外，由于美国是其最大的贸易伙伴，墨西哥经常调整其时区，以满足边境海关和边境桥梁业务的需求，从而使两国的经济活动保持同步。

这正是 1996年墨西哥政府决定在全国范围内实施时间变更的众多原因之一，因为在此之前，只有下加利福尼亚州定期适应美国的时间变化。

继续阅读：