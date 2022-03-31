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星期四 31 三月 2022
奇諾

Noroña将寻求消除夏令时：“每六个月就有足够的变化”

工党的立法者在他的社交网络上分享了他将在众议院提出的倡议的摘录，该倡议旨在确保该国全年只有一个时间表。

Newsroom Infobae

31 三月 2022

工党（PT）联邦代表@@ 杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña）参加了消除日光的辩论节省时间，并提出了一项倡议，通过一项法令废除1996年在埃内斯托·塞迪略·庞塞·德莱昂的六年任期内在国家一级实施的措施。

立法者通过其官方Twitter帐户分享了该文件的某些页面，该文件大概将在3月31日星期四下午在众议院进行辩论；但是，应该记住，他并不是唯一提出类似改革的民众代表，因为他是众议院议员革命民主党（PRD）奥尔加·卢兹·埃斯皮诺萨（Olga Luz Espinosa）也发布了一份类似的文件。

但是，下议院政治协调委员会（Jucopo）同意，在该措施付诸表决之前，将咨询能源秘书处（Sener），经济秘书处（SE）和卫生秘书处（SSA），以贡献他们对该主题的知识，然后将选举提交全体会议。

在这种背景下，佩蒂斯塔立法者提出了一个明确的信息：“每六个月就足够改变一次时间表”，并采取了与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）相似的立场，即取消该措施，因为它没有产生 “节省能源”消费”，也就是说，在想到的类别中。

赫拉尔多·费尔南德斯·诺罗纳夏令时
立法者分享了该倡议的一些页面（照片：Twitter/ @fernandeznorona）

根据第四次转型成员提交的文件，其改革旨在修订《时间表制度法》—— 该法于 2001 年进行了修订，使上述时间表只能持续五个月，而不是最初提议的七个月 —— 以及建立2002年3月1日的季节性时间表.

同样，费尔南德斯·诺罗尼亚（FernándezNoroña）援引前副总统伊特里安·加列戈斯的话指出，应该对该措施进行分析并投赞成票，因为人们改变了睡眠和休息时间表，这可能会给人们的健康带来损失

最后，该倡议还打算，如果获得批准，共和国32个州的地方法令将在联邦官方公报（DOF）上公布后15天内进行修订

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众议员打算取消夏令时（照片：Crisanta Espinosa Aguilar/cuartoscuro.com）

这个问题已经公开讨论了好几个星期，尤其是当墨西哥总统在上午的会议上承诺他 将提出一项在全国范围内废除时间变化的倡议。

尽管应该指出的是，墨西哥法律规定，任何有关该主题的倡议都必须在打算修改的前一年的11月15日之前提交联邦国会，也就是说，如果符合以下条件，则必须在今年倒数第二个月之前讨论该倡议：它有望在2023年之前生效。

此外，由于美国是其最大的贸易伙伴，墨西哥经常调整其时区，以满足边境海关和边境桥梁业务的需求，从而使两国的经济活动保持同步。

这正是 1996年墨西哥政府决定在全国范围内实施时间变更的众多原因之一，因为在此之前，只有下加利福尼亚州定期适应美国的时间变化。

继续阅读：

以下是联邦政府在2023年取消夏令时可以采取的措施
2022年夏令时：3月13日星期日，5个州的指针进行了调整
是的，墨西哥有4个时区：西北、太平洋、中部和东南时间之间的差异