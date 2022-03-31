Fusagasugá 有 70 多个家庭的水被切断

Fusagasugá（Emserfusa）的公用事业公司（Emserf usa）在该市政府秘书处的支持下进行了一次突袭，切断了蒙特维德附近的供水服务，声称他们在该地区非法取水，使70多个家庭无法获得供水。

但是这个故事并不是从停水开始的。正如社区行动委员会成员埃德加·穆尼奥斯（Edgar Muñoz）告诉卡拉科尔电台（Caracol Radio）的那样，它起源于十年前，当时由于该地区可能发生山体滑坡的警报，建筑许可证和公共服务被暂停。

面对这种情况，根据穆尼奥斯的说法，自去年以来，“已经放置了一些地标来确定是否存在群众运动；最新的裁决保证它没有移动一厘米，但他们继续拒绝提供服务。现在，吉拉尔多特第二市法院下令市政当局在该地区进行缓解工作，但他们没有遵守。”

他还警告说，多年来，他们一直向Emserfusa提出口头和书面请求，要求提供水电服务的可行性。据穆尼奥斯说，一旦社区看到这些渠道用尽，还在附近与议员举行了三次会议，在市长办公室举行了两次会议，与公共服务提供者的经理举行了两次会议，在议会场地举行了两次会议，还有一次监护人没有明显的监护权结果。

这就是为什么社区要求市长办公室利用上届政府规划办公室以及风险管理局发布的文件的原因，这些文件为这些家庭提供了申请许可证和水表的绿灯，因为他们的房屋不在风险区域。

富萨加苏加（Fusagasu gá）北部蒙特维德（Monteverde）社区受影响的人之一卡洛斯·佩雷斯说：“我们有契约，地段已经合法化，我们希望会计师支付我们所需的费用。”

现在，随着水电服务的关闭，这些家庭中有几个因不确定性而感到不知所措，因为他们不知道现在该怎么做，因为当局没有向他们承诺解决方案。

另一位受影响的人豪尔赫·萨恩斯（JorgeSáenz）则解释说，他已经尝试与市政当局寻求解决方案：“我与策展人交谈，他们告诉我，如果市长不发布法令，他们将无法给我们任何东西，然后缴纳税款，但我们没有权利。Personería洗了她的手，告诉我这是在政府秘书处，在那里他们把我送到警察局，然后把我送回策展人”。

Saenz还解释说，他有两个年幼的女儿，他的工作不允许他支付坦克车来解决这个问题。

必须强调的是，根据宪法法院的判例，水是一项基本权利，“在任何情况下都不能剥夺任何人的水资源，因此公司必须保证每天最低限度的饮用水”。

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