MinSaLUD主持了一次会议，分析哥伦比亚移民的状况

Foto de archivo. Migrantes venezolanos hacen fila para recibir ayuda alimentaria donada por funcionarios de la embajada en Bogotá del líder opositor venezolano Juan Guaido, a quien muchas naciones en medio de la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2020. REUTERS/Luisa González

为了审查和确保居住在该国的移徙者能够获得保健服务，国家政府领导了一个以这些人口为重点的保健小组。3月31日，卫生部（MinSaLUD）的代表与国际合作伙伴进行了交谈，以加强正在采取的行动的成果，这些行动可以在他们的支持下实施。

对于政府来说，这是至关重要的一点，因为根据委内瑞拉移民单一登记处（RUMV）的数据，该国只有来自委内瑞拉的移民人口约为2,029,758人。应当指出，在过去五年中，哥伦比亚的移民人口为150多万人增加了超过1400万人的关注。

迄今为止，有487,000名移民是社会保障体系的活跃成员，关闭政府的目标是74.7万名成员，占64％。在参与者中，48％参加了缴费计划，52％参加了补贴计划。

根据MinSaLUD的说法，这些数字使我们能够直观地看到卫生部门面临的挑战的规模。援助工作者提到，需要以明确的方式开展工作，在高农村地区推动保险向有效获得医疗保健及其成果的演变。

有人表示，将举行另一次分组会议，就援助人员和卫生部门照料身份不正常的移徙者采取后续行动并提出联合工作战略。

应该记住，3月25日，哥伦比亚当局移交了70万张委内瑞拉人临时保护身份证，该措施旨在使移民合法化。这使这些人能够获得教育、工作，当然还有健康等权利。

副总统兼外交部长玛塔·卢西亚·拉米雷斯（MartaLucíaRamírez）说：“哥伦比亚保护法是他们正在考虑的基准，因为当今移民的现实迫使世界所有国家都接受移民。”

10月13日开始发行的《临时保护法》卡将使委内瑞拉人更容易获得就业合同、卫生实体或银行服务。

以前的制度称为特别许可证（PEP），是许多银行和公司不接受的实物文件，因为它很容易伪造。

该法规向所有在2021年1月之前进入委内瑞拉并旨在 “阻止违规行为” 的委内瑞拉移民开放，在该规则生效的头两年内进入该国的人也可以定期获得这种福利，即在他们的邮票上盖章护照。

“哥伦比亚在移民领域所做的一切，许多国家最近要求我们与他们分享该法规是如何设计的经验（...）今天，移民问题将成为全世界最重要的问题之一，” 拉米雷斯说。

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