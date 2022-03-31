军事存在和市政疏忽：瓜纳华托失踪危机的另外两个方面

截至3月28日，瓜纳华托州登记了2,660名失踪人员，而在整个墨西哥，有98,302名失踪人员。这两个数字的背后都有成千上万的关于生活和寻找亲戚的故事，以及社会中一直对他们和他们表示声援的那部分的故事。

人道主义危机的规模近年来一直没有停止增长，它包括多重有系统和广泛的暴力和侵犯人权行为，以及对身体、领土和社会领域的袭击。

我们可以越来越多地将自己看作是流动的、非正规的和区域化的微观和宏观武装冲突，这些冲突不能被定义为传统的战争，但不能隐藏在 “打击毒品” 或 “有组织犯罪” 这个简单标签的背后。

相反，我们正在目睹一些集团的扩散，它们以准军事和犯罪的方式勒索和控制人口和各种经济资源，有一定的活动余地，并与当局勾结解放了一些地区。从收取最低权到洗钱，从勒索到碳氢化合物贩运, 从奴役和贩卖人口到武器贩运, 也就是说, 这些问题超出了非法毒品的范围.

应该记住，官方的失踪数字仅反映了问题的一部分，因为有许多人出于各种原因没有报告失踪情况，即所谓的 “黑人”，而且对失踪移民现象极为无知。

他们在Gobernadores殖民地的一条土路上发现了几个装有人类遗骸的塑料袋，有传言说它们可能在3到5具尸体之间。这些谋杀案的肇事者没有像其他调查结果那样留下任何信息（照片：DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM）

鉴于过去五年的不安全危机以及最近有 15组失踪人员亲属出现在瓜纳华托搜查妇女, 人道主义搜查, 受害者照料和法医鉴定等问题, 以及蓄意杀人等令人痛心的现象,秘密的坟墓和灭绝场地变得更加引人注目, 即使有保留和限制, 也被置于某种程度的公众监督之下.

但是，在我们对州一级背景和公众讨论的看法和研究中，有两个方面相对被遮盖了：军事因素和市政因素。

一方面，军事化模式是指由国民警卫队等军事化机构或武装部队直接执行公共安全任务。从历史上看，在其他实体和国家，这种情况导致了安全、暴力和民主质量本身的严重问题。

尽管并非总是能够在领土上的军事力量存在与暴力增加之间建立直接关系，但在墨西哥，这种关系的存在取决于动态、他们干预的当地人口和资源，以及冲突的类型他们寻求的行动和领土控制得以执行.

在瓜纳华托，2019年部署了1,049名塞德纳部队，2021年10月部署了3,919名塞德纳部队，几乎是几年内的四倍。同样，国民警卫队的存在增加了两倍，从2019年7月成立时的2,110人增加到去年11月的8,210人，而文职、州和市政警察的部署人数仅为10,725人，也就是说，少于军队。

我们目前认为 GN 是事实上的军团，因为它的指挥、训练、绝大多数部队的来源和作战逻辑都不是民警。

该州的暴力升级也记录在案，与此同时，这些部署和行动也有所增加。

市警察今天正在瓜纳华托州萨尔瓦蒂拉市守卫武装指挥部杀死七人的地区（照片：efe/Stringer）

另一方面，在失踪的严重局势中，最被忽视的政府是市政政府，尽管就其性质而言，它应该最接近公民和地方问题，包括每天继续发生的失踪事件，如果他们失踪的话不要从地方一级迅速进行干预, 而是通过加深危机而成为永久性的.

根据联邦立法和瓜纳华托州关于失踪、搜寻和照顾受害者的法律，三级政府以及行政、立法和司法部门拥有处理失踪问题的一系列权力和责任，因此，这些权力和责任被视为这是一个贯穿各领域的问题，需要在国家和国际两级进行协调，并充分尊重受害者、其组织和附属团体或具有合法利益的个人的共同参与权。

不幸的是，迄今为止，这些都是市政政策中未知的要素，或者只是被认为不属于其职权范围的事项。从这个意义上讲，市政当局似乎混淆了这样一个事实，即它们对某一事项没有专属管辖权，而且，自法律通过并涉及到它们的参与以来，多年来积累了不合理的拖延。

直到2021年11月以来，瓜纳华滕斯州的一部分市政当局才开始与州搜查人员委员会签署协议，以建立市政搜查小组或小组，即便如此，也没有积极参与制定工作，受害者和已经有多年经验的团体在该地区的经验，可以为搜索做出贡献，或者在建立网络的邻里和社区情报方面做出贡献。这只是一个示例按钮，因为地方一级必须参与更多方面，甚至可以改善与失踪，搜查和照顾受害者有关的人的最低权利以及与失踪，搜查和照顾受害者有关的最低权利（我们已经在伊比利亚研究过这些问题）“2021 年莱昂的提案”）

2021年11月，透明度股向许多其他失踪和/或秘密坟墓数量较多的城市提出了9项请求，这证实了这一点：莱昂、塞拉亚、伊拉普阿托、西劳、萨拉曼卡、彭哈莫、萨尔瓦蒂拉、阿坎巴罗、瓜纳华托。这些问题根据《国家搜查法》规定的权力要求提供信息，重点是迄今为止尚未在任何地方实施的市政牢房；市政万神殿，其中有时不共享对长期搜索有用的数据或记录；关于他们的办公室或负责照料受害者的市政官员通常只是由非专业人员 “引导”，但他们必须履行的其他职能却没有得到照顾。在一些答复中，市政当局甚至宣称它们没有主管权，或者在所有这些答复中都说，它们没有搜查小组，也没有关于培训、万神殿或该法规定的其他活动的资料。

调查结果证实了2020年在另一项关于相同主题的研究中收集的信息，以及市政当局的法律义务，尽管在2021年全年进行了政府更迭和集体发出了信号，但市政当局仍未将目光转向协调和真正的除了一些会议, 正式邀请他们参加活动或受害者和组织及时提供援助或紧急支持之外, 还包括在其领土和主管领域内对失踪人员及其家属的协作方式.





* 法布里奇奥·洛鲁索（Fabrizio Lorus so）是莱昂伊比利亚美洲校区社会科学与人文学系的学者，也是美国和平与正义平台的成员 瓜纳华托。





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