墨西哥高尔夫球手庆祝 Lorena Ochoa 进入 LPGA 名人堂

墨西哥选手洛雷娜·奥乔亚（Lorena Ochoa）入选女子职业高尔夫协会（LPGA）名人堂，此前该组织的内部法规发生了变化，使她能够满足这一要求。在巡回赛上至少有十年的职业生涯不再是强制性的，因此，拥有将近八年的塔帕蒂亚终于值得认可。

有鉴于此，亚伯拉罕·安瑟，卡洛斯·奥尔蒂斯和盖比·洛佩斯等高尔夫球手很快就向塔帕蒂亚表示祝贺，并庆祝 LPGA 终于将其列入了最伟大的代表人物。活跃于这项运动的三人一致认为，奥乔亚是追随的偶像，也是成为今天的样子的灵感。

“好吧，我能够加入那群非常精选的朋友，他们在整个职业生涯中表现出色。这是一种非常不同和特别的感觉，因为对我来说，LPGA 是一个家庭。我要非常感谢所有陪同我踏上这段旅程的人，我感到非常兴奋。” 事实宣布后，洛雷娜对米莱尼奥说。

Lorena Ochoa。照片：Twitter @LorenaOchoaR

这位高尔夫球手在这项运动的顶级赛道上度过了仅七年多的时间。在他们中，他在LPGA巡回赛中赢得了27场胜利。她的职业生涯首次亮相是在 2002 年 5 月录制的，当时她应邀参加了 Welchs/Circle K 锦标赛，并获得了第五名。她于 2003 年赢得了 LPGA 的一席之地，成为第二位这样做的墨西哥人。

” 他的职业生涯令人印象深刻，尽管时间很短。我知道他在坦克里还有很多东西要给我们。他在短时间内所做的一切都很棒，而且他个人激励了我太多。他教会我们认识到，我们可以达到世界排名的顶峰，而不是将其视为遥远的事物或梦想。我非常祝贺她，因为她是当之无愧的，” 亚伯拉罕·安瑟说。

奥乔亚在 2007 年 4 月排名第一，在那里连续呆了 158 周。他在2010年退休意味着这一连胜的结束。在墨西哥运动中，她被认为是有史以来最好的高尔夫球手。

Lorena Ochoa。照片：Twitter @LorenaOchoaR

30岁的墨西哥人卡洛斯·奥尔蒂斯说：“他不仅是高尔夫球手的榜样，也是个人的榜样。这给我带来了很多启发，因为我必须看到她成为大学里最好的球员，然后是职业球员，然后是世界第一。”

众所周知，盖比·洛佩斯（Gaby López）与洛雷娜·奥乔亚（Lorena Ochoa）有着密切的关系，她认为她进入名人堂对整个墨西哥来说都是历史性的事件。”这对整个国家来说都是梦想成真。它在高尔夫球场内外给我们留下了令人印象深刻的遗产。她是一位出色的球员，甚至是一个更好的人。我很幸运能有她作为朋友和导师陪在我身边，” 她说。

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