Lupillo Rivero 将避免发表公开声明：“我会在我的 YouTube 频道上回复”

卢皮洛·里维拉（Lupillo Rivera）和他抵达墨西哥城国际机场后与媒体的不断会面似乎已成为过去。这次，这位来自墨西哥地区的歌手仅限于用一个答案回答所有问题，这已经使他在社交网络和媒体上有话要说，尽管事实上他已经在社交网络和媒体上有空位，但他却因缺乏通信而受到指责过去。

“我们将在YouTube上回答这个问题”，用非常嘲讽的语气并用自拍杆和他的高端手机录制所有内容，这是这位歌手的回应，多家媒体都向他询问了各种话题，例如新的音乐剧和表演项目 贝琳达（Belinda）流媒体平台，甚至是詹妮·里维拉（Jenni Rivera）的家人在社交媒体上不断发生的丑闻。

在任何摄像头或麦克风靠近他之前，卢皮洛·里维拉（Lupillo Rivera）为他的 Instagram 帐户录制了一段视频，在那里他留下了烦恼以及现在回答问题的方式：“总是到达墨西哥，总会有媒体，'记者'打电话给他们，看看我们做得如何现在。我也为自己的比赛感到愤怒，因为在电视上看到卢皮洛·里维拉（Lupillo Rivera），我也对网络感到愤怒。”

是时候了 （照片：Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial）

诸如 S ufferiendo A Solas、El Corrido del Ocho 和美国职业棒球大联盟等热门歌曲的表演者通过接触来自电视台的众多记者来延续这种体验，例如T elevisa Univision、阿兹台克电视台或 Imagen Televisión 在承认这一点时毫不犹豫地质疑已经提到的话题或社交网络上的一些病毒式话题，例如著名的威尔·史密斯（Will Smith）在2022年奥斯卡颁奖典礼上大放异彩萨莎·索科尔和她对路易斯·德拉诺的公开投诉。

这次总是在电视后面的人们的面孔是这位歌手已经病毒式传播的视频的主角，该视频在他的 Instagram 帐户上引起了数百次反响，尽管事实上这些评论对他有利，但还有其他人因他的行为而责备他这种格式多年来使墨西哥人能够了解所有艺术家的生活。

是时候了 （照片：Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial）

“那个 Lupillo，把他们一直对你的所作所为应用到他们身上真是个好主意。”“Lupillo 说 '他们不会再向我发表声明以便他们可以收集，我最好在我的 YouTube 频道上收费。'“我认为这很有趣，但最后就像是' 给予和付出 '，因为当他需要晋升或类似的东西时，他会去同样的媒体。”评论框中的视频表示：“好吧，我认为这是给他们一勺自己的巧克力，对卢皮洛非常有用，他让他们看到自己长期以来做错的一切的有趣方式非常有用。”

这位歌手提到他已经厌倦了墨西哥媒体 （照片：Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial）

詹妮·里维拉（Jenni Rivera）的兄弟在卡车里笑着结束了录像，他的团队也在录制并像他一样开心：“现在我录制了他们 compa”，我全部录制了哈哈哈哈哈。我现在问了他们问题，现在我要在我的 YouTube 频道上回答他们，他们今天问我的所有问题我都将在我的 YouTube 频道andele上回答”，他总结道。

卢皮洛·里维拉（Lupillo Rivera）由于与贝琳达（Belinda）的关系而成为近年来媒体最多的明星之一，因此他经常被问到有关她的一切，这就是为什么他现在可以做出这个决定的原因。

继续阅读：



